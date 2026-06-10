美單月貿易逆差縮小了 4月降至559億美元

最新數據顯示，美國4月貿易逆差比3月縮減1.2%，為559億美元，因伊朗戰爭帶動美國石油外銷大增，有助抵銷進口用來配置在資料中心內的電子產品。

美國商務部經濟分析局（BEA）9日公布的數據顯示，美國4月商品與服務的出口額（未經通膨調整）月比增加2.6%，達到3,271億美元，主要是原油、燃料油和其他石化產品大增所致。4月進口額月比增加2%，攀抵3,829.8億美元。

若按目的地劃分，美國4月對台灣的商品貿易逆差，從3月的190.6億美元縮小至186.5億美元，但台灣仍是美國最大商品貿易逆差來源；美國對越南貿易逆差也收斂至183.9億美元；對中國大陸的貿易逆差則從3月的97.6億美元擴大到4月的103.9億美元。

伊朗戰爭和荷莫茲海峽運輸實質受限，讓該地區的石油難以運出，推升了油價。美國產油業者試圖彌補此一缺口。根據美國能源資訊署（EIA）的數據，美國4月石油出口量創歷史新高，同時汽柴油和航空燃油的出貨也大增。

這為美國產油業者帶來的意外之財，有助抵銷美國因擴建資料中心而持續激增的資本財進口。美國4月電腦、電腦零件、電信設備和半導體的進口額比去年同期增長83%。

彭博經濟研究指出，美國4月的進口成長，主要集中在人工智慧（AI）相關的產品，代表AI的布建正如火如荼地進行。而在荷莫茲海峽關閉、全球石油供應短缺的情況下，美國石油產品出貨激增帶旺出口，並增加了該國能源生產商的現金流，這可能會導致資本支出增加以及未來的石油產量提升。

這份報告也將為即將到來的美墨加協定（USMCA）的重新談判，提供依據，重議美墨加協定可能無法順利在7月1日的續約期限前完成。隨著美國4月對墨西哥的出口額創下新高，對後者的商品貿易逆差也因此縮減。