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Meta 砸36億 培訓藍領人才

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

臉書母公司Meta推出名為「勞動力學院」的新培訓計畫，內容為期五周的免費課程，將訓練美國民眾投入資料中心建設工作，並保證結訓後可獲得Meta資料中心工地的工作機會。這項計畫凸顯AI熱潮不只創造軟體工程師需求，也正讓電工、空調技師等藍領技術工人成為搶手人才。

Meta表示，今年將投入1.15億美元（約新台幣36.3億元），率先在路易斯安那州、俄亥俄州、印第安納州及德州試辦。課程將與商用不動產服務商CBRE及美國建築承包商協會合作推動。

隨全美資料中心快速擴建，熟練工人需求激增，尤其需要大量電工與空調技術人員。

分析機構Lightcast指出，與資料中心相關的營建職缺過去兩年約增加一倍。

除了資料中心工程人才，Meta今年4月也推出光纖安裝技師培訓計畫，短短七天便收到3.5萬份申請書。愈來愈多企業與基金會也加入技職人才培育行列，例如貝萊德旗下基金會，今年稍早宣布投入1億美元培訓技術工人，以支援快速成長的資料中心產業需求。

德州 Meta

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