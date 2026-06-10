快訊

關稅效應 國產花生跌價3成 10年新低

聽新聞
0:00 / 0:00

三星集團變革 啟動 AI 轉型 允許員工使用外部生成式工具

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
三星集團9日宣布，允許員工使用外部生成式AI工具，如ChatGPT、Gemini、Claude。這些工具將在本月引進，以提高生產力。（美聯社）
三星集團9日宣布，允許員工使用外部生成式AI工具，如ChatGPT、Gemini、Claude。這些工具將在本月引進，以提高生產力。（美聯社）

三星集團啟動「AI轉型」方案，關係企業的所有業務，均要導入AI，來改革作業與組織文化，以便在AI時代取得領先地位、把握新成長機會。

三星集團9日宣布，允許員工使用外部生成式AI工具，如ChatGPT、Gemini、Claude。這些工具將在本月引進，以提高生產力。此舉意在把AI嵌入整體價值鏈，是邁向「AI原生公司」的第一步。

集團會長李在鎔在新年致詞時已預告此事。當時他說：「需要徹底改變工作方式與組織的DNA，AI應該運用於整體業務價值鏈，從研發乃至於生產、行銷、支援等都是如此」。三星把AI轉型比為1990年代的數位轉型，當時公司借助新興科技走出國內市場，晉身為全球科技巨擘。這回AI將是催化劑，可以重塑管理措施、辨識新的成長機會。

轉型計畫的關鍵之一，是訓練領導層把AI納入策略決斷。由於執行長的AI素養將決定AI轉型的成敗，本月將對所有關係企業的約50名總裁，舉辦AI訓練營。總裁不只要參與科技研討會，還須直接使用AI工具，並研擬實際方案來重新設計業務流程。關係企業領袖預料將發布AI共同轉型展望，且要提出如何在自家事業運用AI。

不只如此，到8月12日為止，三星將對集團的2,300名高層展開AI訓練，且擬在今年底對全集團員工提供AI教育。一名完成訓練的高層說：「我很訝異系統學習AI後，可以輕鬆做這麼多事。我感受到迫切的危機感與必要性，要立刻根本改變前線的工作方式。」

高層將直接監督AI在八個核心業務的使用，包括開發、採購、製造、物流、行銷、銷售、客服、企業支援。廣泛使用外部AI有其難度，特別是製造部門，該部門處理大量的敏感產品、製程、客戶資料。三星說，擴大使用外部AI之際，也會強化安全架構。

業界人士指出：「AI轉型不只讓辦公作業自動化，像三星這樣的企業，最大挑戰是AI能多快用於製造、供應鏈、客戶作業，同時追上AI市場的快速轉變。」

三星 李在鎔

延伸閱讀

商業興觀點／先賣再做 AI改寫時尚產業

數位行銷／老闆領先用AI 數位轉型起點

台泥啟動「AI 未來賦能計畫」與在地鄰居對話並共同學習「公正轉型」

ChatGPT 變超級 App 拚 IPO 之前打造新成長引擎

相關新聞

美軍阿帕契遭擊落 美伊停火岌岌可危？川普：必須回應

美國總統川普9日表示，他被通知美軍一架阿帕契直升機昨晚遭到伊朗擊落，不過沒有人員傷亡；川普強調說，美國必須回應伊朗的攻擊。

川普要求陸 恢復對日供應稀土

日本首相高市早苗去年「台灣有事」答辯引發的中日外交對抗持續延燒，北京一月宣布加強「軍民兩用物項」對日本出口管制，其中涵蓋多項稀土相關品項。日本媒體九日報導，美國川普政府已向大陸提出要求，希望恢復對日本供應稀土。

美H-1B簽證新收費 聯邦法官裁定違法

美國Ｈ-一Ｂ簽證計畫是外國專業人士赴美工作的主要途徑之一，也是許多希望留在美國的外國學生取得工作簽證的重要管道，但川普政府卻對新申請人收取十萬美元（約台幣三一六萬元）費用。一名聯邦法官八日認定此舉逾越權限，裁定相關收費措施無效。白宮表明將上訴。

川普現身NBA球賽 被球迷噓爆

華盛頓郵報報導，美國總統川普八日晚間現身家鄉紐約市的麥迪遜花園廣場，觀看紐約尼克主場迎戰聖安東尼奧馬刺的ＮＢＡ總決賽第三戰，成為史上首位親臨ＮＢＡ總決賽現場觀戰的現任美國總統。不過，國歌演奏期間場館大螢幕播出川普畫面時，遭到大批球迷報以噓聲。

美伊各提「勝利」條件 和平協議難題

幾周以來，美伊兩國談判代表對於結束戰爭的初步協議框架已心知肚明，問題在於如何設計一份能讓雙方都宣稱獲勝的協議。

以軍再空襲黎南 美伊談判添障礙

以色列九日空襲黎巴嫩南部城鎮與村莊，讓原本就搖搖欲墜、為期兩個月的停火協議再度面臨考驗。在美國總統川普施壓下，以色列和伊朗八日結束兩天相互空襲，如今以色列不顧伊朗警告又對黎巴嫩出手，恐成為美伊和平談判障礙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。