三星集團變革 啟動 AI 轉型 允許員工使用外部生成式工具

三星集團啟動「AI轉型」方案，關係企業的所有業務，均要導入AI，來改革作業與組織文化，以便在AI時代取得領先地位、把握新成長機會。

三星集團9日宣布，允許員工使用外部生成式AI工具，如ChatGPT、Gemini、Claude。這些工具將在本月引進，以提高生產力。此舉意在把AI嵌入整體價值鏈，是邁向「AI原生公司」的第一步。

集團會長李在鎔在新年致詞時已預告此事。當時他說：「需要徹底改變工作方式與組織的DNA，AI應該運用於整體業務價值鏈，從研發乃至於生產、行銷、支援等都是如此」。三星把AI轉型比為1990年代的數位轉型，當時公司借助新興科技走出國內市場，晉身為全球科技巨擘。這回AI將是催化劑，可以重塑管理措施、辨識新的成長機會。

轉型計畫的關鍵之一，是訓練領導層把AI納入策略決斷。由於執行長的AI素養將決定AI轉型的成敗，本月將對所有關係企業的約50名總裁，舉辦AI訓練營。總裁不只要參與科技研討會，還須直接使用AI工具，並研擬實際方案來重新設計業務流程。關係企業領袖預料將發布AI共同轉型展望，且要提出如何在自家事業運用AI。

不只如此，到8月12日為止，三星將對集團的2,300名高層展開AI訓練，且擬在今年底對全集團員工提供AI教育。一名完成訓練的高層說：「我很訝異系統學習AI後，可以輕鬆做這麼多事。我感受到迫切的危機感與必要性，要立刻根本改變前線的工作方式。」

高層將直接監督AI在八個核心業務的使用，包括開發、採購、製造、物流、行銷、銷售、客服、企業支援。廣泛使用外部AI有其難度，特別是製造部門，該部門處理大量的敏感產品、製程、客戶資料。三星說，擴大使用外部AI之際，也會強化安全架構。

業界人士指出：「AI轉型不只讓辦公作業自動化，像三星這樣的企業，最大挑戰是AI能多快用於製造、供應鏈、客戶作業，同時追上AI市場的快速轉變。」