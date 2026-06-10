美豐田舊車比新車貴 買家轉向購買二手油電混合車

多數汽車一離開經銷展示中心就會立刻貶值，但在美國，豐田RAV4油電混合車很保值，甚至還會增值。彭博資訊報導，較新年份的二手RAV4，掛牌售價經常高於原本新車建議售價，即便里程數已累積數萬公里。在某些情況下甚至比全新、剛從豐田工廠出廠的2026年款新車還要貴。

美國中古車巨頭CarMax最近刊登了一輛2024年款RAV4 Hybrid XSE（里程數約4萬6,670公里），售價4萬6,998美元（新台幣約148萬元），遠高於該車款原定3萬8,735美元的牌價。

這種舊車價格竟高於新車的現象，顯然違反二手車經濟自然法則，卻也反映了今年美國車市中一些有力的驅動因素。

伊朗戰爭推升油價，使全美普通汽油平均價格升破每加侖4美元。一些買家因此轉向購買二手電動車，因為電動車價格通常比原價大幅折價，而另一些不願或無法全面轉向電動車的消費者，則轉向油電混合車。混合動力車長期以來在美國被視為小眾產品，如今卻變得非常搶手。

至少目前來看，新款混合動力RAV4在美國的供應並不足夠。去年，隨著豐田停產第五代RAV4並開始生產第六代，產量一度放緩。由於新車進入展示中心的數量減少，許多買家只能排隊等候，不想等待的顧客會轉向二手市場。只要是近年車款且車況良好的二手RAV4，就能賣個好價錢，甚至能以高於新車標價的價格成交。

RAV4混合動力車油耗可達每加侖40英里以上，遠高於美國新車平均的每加侖27.2英里，受歡迎程度甚至讓豐田開始在本年度停產所有非混合動力版本的RAV4。

住在喬治亞州的42歲民眾溫蓋特，今年2月以3.2萬美元購買了一輛2024年款RAV4（里程4萬4,000英里），而這輛車當初新車標價為3萬8,735美元。經過一番議價後他只成功讓車商降價500美元，理由是車窗有小裂痕。

溫蓋特說：「現在幾乎沒有議價空間了，你基本上就是照開價買。我很慶幸當時買了，因為同款車現在已經貴了大約6,000到8,000美元。」

另一家二手車商Carvana曾標售一輛2025年RAV4 Hybrid Limited（里程5,606英里），售價4萬8,590美元，比新車當初建議零售價高出6,040美元，甚至高於2026年款同級車4萬3,300美元的標價。

目前豐田在美國的新款RAV4混合動力車，庫存不到五天銷量，遠低於整體約15天的庫存水準。在美國新車平均成交價已接近5萬美元的情況下，二手車需求大幅上升。混合動力車也因能降低油費更受到歡迎。