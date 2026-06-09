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美股早盤／美光帶頭！四大指數續揚 外資警告仍有回檔風險
投資人敲進先前重挫的科技股，加上以色列與伊朗同意暫停相互攻擊，美股9日早盤四大指數同步走高。
道瓊工業指數早盤上漲0.6%，標普500指數與那斯達克指數均漲0.6%，費城半導體指數攀高1%。
台積電ADR走升2%、輝達走升0.3%。晶片股持續攀高，美光上揚2%、超微漲0.7%。
蘋果下跌1%。該公司8日舉行全球開發者大會（WWDC），市場反應平淡。摩根士丹利認為，舊款iPhone無法使用先進AI功能，Siri新功能在iPhone既有用戶中用途有限。
中東緊張降溫，美國總統川普也重申，伊朗和平協議快要談妥，促使布蘭特油價下跌1.5%至每桶低於93美元。
多家外資警告，美股拉回可能並非一次性事件。花旗集團策略師說，交易者大舉建立美股的看空部位，但科技股的多頭部位仍高，使市場出現風險。
花旗說，那斯達克100指數上周五（5日）重挫近5%，只讓投資人調整了部分持股。而且未來幾周有許多重大風險事件，包括10日出爐的美國通膨報告、新任聯準會（Fed）主席華許也將在17日首次召開利率會議。
巴克萊與高盛也說，市場部位擁擠、漲勢過度集中、利率維持高檔的時間可能更長，都讓股市更容易驟然反轉。巴克萊主管艾特曼說，這種「異常的失衡情境」，在部位反轉時，更容易讓動能交易激烈出場。
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