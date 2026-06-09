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歐盟干預半導體供應鏈 艾司摩爾警告「這做法」才是正解

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
艾司摩爾執行長傅凱表示，想降低對海外技術的依賴，根本之道是培育歐洲本土實力更強的企業。路透社
艾司摩爾執行長傅凱表示，想降低對海外技術的依賴，根本之道是培育歐洲本土實力更強的企業。路透社

晶片製造設備巨擘艾司摩爾ASML）執行長傅凱，對歐盟計劃直接干預半導體供應鏈發出警告，強調歐洲要降低對外國科技的依賴，必須在歐陸建立更強的企業；他表示：「如果你沒有自己的供應鏈，如何來干預（供應鏈）？」

歐盟日前宣布新的晶片戰略計畫，包括擁有緊急權力在供給短缺時指示廠商供應，並強化歐洲半導體產業的措施，以降低對美國科技業者及亞洲製造業者的依賴；決策官員愈來愈重視產業干預，而非努力為歐洲企業創造成長及全球競爭的條件。

傅凱表示，艾司摩爾在歐洲的銷售額只占1%，而亞洲約占80%，這使公司高度「曝險」，「因為商業的本質就是要非常靠近你的客戶」。

他指出，「優先購買歐洲貨」，「我認為這很了不起，但他必須有一些東西可買」。他表示，歐洲必須在整個半導體供應鏈建立「最多的一流業者」，並使歐洲占全球晶片活動的比重更接近18%，與歐盟占全球國內生產毛額（GDP）的比重相符。但歐洲也須避免法規繁瑣，導致優秀企業移往國外。

艾司摩爾計劃今年將增產極紫外光微影（EUV）設備50%。但傅凱表示，在歐洲建廠仍約耗時四年，因為各種規劃限制以與批准耗時過長，以及尋找及訓練員工與擴張供應網等都限制業務成長。

艾司摩爾也計劃擴張本業以外的業務，包括投資法國Mistral人工智慧（AI）公司，及德國蔡司光學公司；艾司摩爾正尋找傳統與其他供應鏈領域的投資機會。

歐盟 艾司摩爾 半導體 ASML 歐洲

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