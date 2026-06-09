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去年IPO以來…CoreWeave股價翻漲1倍以上 創辦人脫手23億美元持股
AI基礎設施供應商CoreWeave去年3月掛牌以來，股價翻漲一倍以上，但公司高層在同一時期共計出售了逾23億美元持股。
據Washington Service，CoreWeave的三名億萬富翁共同創辦人：執行長英崔特（Michael Intrator）、發展長麥克比（Brannin McBee）、策略長范圖羅（Brian Venturo），是主要售股者。Washington Service追蹤美國上市公司的內部人士股票買賣情況。
CoreWeave股票閉鎖期在去年8月屆滿後，內部人士得以售股，策略長范圖羅共脫手11億美元以上持股。Washington Service資料顯示，這讓他成為今年來減碼額第二高的企業內部人士，執行長英崔特排名第七。
CoreWeave去年上市以來，股價飆漲逾150%，市值站上560億美元。三名創辦人趁機籌集現金，以一系列預先安排的交易，將共同持股減少近四分之一，如今三人仍持有約18%的在外流通股票。他們以10b5-1計畫賣股，這讓高層能預先安排售股事宜，避免內部交易指控。
Freedom Capital Markets技術研究主管米克斯說，內部人士售股「引發不良觀感」。但CoreWeave發言人強調，三人仍致力於公司長期發展，而且仍持有大量公司股票。
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