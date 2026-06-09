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投資人湧入AI概念股、中東局勢趨緩油價跌 亞股普遍收紅

中央社／ 香港9日綜合外電報導
投資人再度湧入人工智慧（AI）概念股，同時中東緊張局勢趨緩，提振市場情緒，推動油價走低，亞洲股市今天普遍收紅，自上個交易日的賣壓中反彈。 美聯社
投資人再度湧入人工智慧（AI）概念股，同時中東緊張局勢趨緩，提振市場情緒，推動油價走低，亞洲股市今天普遍收紅，自上個交易日的賣壓中反彈。 美聯社

投資人再度湧入人工智慧（AI）概念股，同時中東緊張局勢趨緩，提振市場情緒，推動油價走低，亞洲股市今天普遍收紅，自上個交易日的賣壓中反彈。

法新社報導，美國5月新增就業人數超出市場預期的兩倍以上，顯示經濟仍具韌性，但也加深聯邦準備理事會（Fed）在通膨頑固壓力下進一步收緊貨幣政策的可能性。

在此之前，美國半導體巨擘博通（Broadcom）發布令人失望的營收財測，引發市場對AI產業前景的疑慮。今年以來，AI熱潮一直推動股市屢創新高。

受上述利空影響，美股科技公司股價上週五暴跌，亞股週一也遭遇類似崩跌，其中首爾股市韓國綜合股價指數（KOSPI）重挫逾8%。

但中東緊張局勢趨緩的消息，提振了投資人信心。伊朗與以色列週一表示，雙方已暫停敵對行動。兩國先前互相發動攻擊，曾引發各界對中東戰爭再度爆發的擔憂。

此外，美國總統川普今天指出，談判代表已進入和平協議協商的「最後階段」。此言一出進一步提振市場樂觀情緒。

在美股昨天漲勢帶動下，亞股今天表現強勁，終場普遍收紅。美股週一反彈走高，那斯達克綜合指數與標準普爾500指數雙雙收漲。油價昨天早盤一度飆升逾5%，隨後回吐漲幅，今天已轉為下跌。

首爾股市今天強勢領漲，揚升逾8%，台北股市上揚2.8%，東京股市也揚升逾2%，新加坡、上海、馬尼拉、曼谷與威靈頓股市也同步走高，但香港股市走黑，雪梨股市小幅下跌。

亞股 中東 美股 博通 Fed AI

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