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台灣被列入！美銀稱全球股市近半已超買 南韓、芬蘭也遭點名

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
亞股9日反彈，但分析師認為投資人需慎防風險。路透
亞股9日反彈，但分析師認為投資人需慎防風險。路透

由於以色列和伊朗將暫時停止互相攻擊，加上投資人逢低進場，亞股9日反彈，但分析師認為投資人需慎防風險。美銀（BofA）更在一份報告中說，「我們的全球廣度規則顯示，近半股市都已超買，尤以南韓台灣芬蘭最為明顯」。

路透報導，分析師警告，這次的反彈中，上漲公司不夠廣泛，標普500指數雖收高，但60%的成分股仍下跌。由於荷莫茲海峽航運仍受限，債券殖利率居高，持續考驗估值偏高的股票。

美銀表示：「通膨仍黏著，全球68家央行中有46家未能達成通膨目標，這解釋了為何債市正重新調整對緊縮政策的定價，以及為何長期資產、私募信貸和一些新興市場貨幣表現不濟。」

韓股大盤Kospi指數9日收漲8.2%，終場收在8,086.93點，扭轉前一個交易日摔逾8%的頹勢。在此之前，韓股漲勢驚人，推升估值，許多散戶投資人借錢炒股，融資部位大幅擴張。

在日本，日經225指數繼8日挫3.9%後，9日收漲2.1%；而MSCI亞太指數（不含日本）則上漲3.0%。

股市下一個考驗將是預定10日公布的美國5月消費者物價指數（CPI），以及同日美股盤後將發布的甲骨文財報。

芬蘭 南韓 伊朗 台灣 亞股

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