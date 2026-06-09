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SpaceX將在美IPO熱得發燙 台鏈被亞洲投資人視為關鍵門戶

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
SpaceX即將在美國市場IPO，亞洲投資人也不想錯過這個大好機會，四處尋覓可搭順風車的相關標的。路透
SpaceX即將在美國市場IPO，亞洲投資人也不想錯過這個大好機會，四處尋覓可搭順風車的相關標的。路透

路透報導，SpaceX即將在美國市場辦理IPO，帶動全球衛星火箭相關公司股價一飛沖天，從星鏈Starlink）零組件製造商到持有SpaceX未上市股份的ETF，均吸引強勁需求。亞洲投資人也不想錯過這個大好機會，路透指出，台灣尤其被投資人視為進入SpaceX供應鏈的關鍵門戶。

台灣擁有衛星零件製造商敬鵬工業、啟碁科技和昇達科技，這些公司均表示向馬斯克的火箭公司供應零組件。香港中環資產投資（Central Asset Management）董事Jeffrey Chan告訴路透，台灣的華通、同欣電子和金寶電子，是亞洲市場中作為SpaceX投資替代標的的部分股票。

路透上周報導，中國大陸和香港均無法進入SpaceX的網站，瀏覽其IPO相關資料。彭博的報導則稱，SpaceX的承銷商已禁止中國及香港投資者參與此次IPO。

但山不轉路轉，不少投資人轉而物色亞洲區內的供應商，以把握SpaceX帶動的行情。來自安徽的散戶胡小彬（音譯），過去兩個月買進星鏈的地面終端供應商信維通信，以及火箭專用金屬供應商西部超導。他告訴路透：「我自己挖掘了A股市場的相關概念股，還賺了不少錢」。胡小彬自稱是馬斯克的忠實粉絲，但已在SpaceX上市前出脫了這兩檔股票。

蘋果和特斯拉供應商的深圳上市公司藍思科技，將商業航天列為新的增長引擎後，今年股價已勁揚近50%，創下歷史新高。

SpaceX IPO 衛星 火箭 Starlink 星鏈 馬斯克

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