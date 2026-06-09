印尼央行無預警升息1碼阻貶印尼盾 債市賣壓仍重

印尼央行周二無預警在例行會議之前宣布升息，試圖在外資連賣股債之際為印尼盾提供支撐。

印尼央行發布聲明，將指標利率（BI-Rate）調升 1 碼（25 個基點）至 5.5%。印尼央行原定開會是在6月17至18日，而5月也意外升息50個基點。

印尼央行在聲明中說：「本行認為有必要採取進一步措施，藉由調高殖利率並提供各種誘因來吸引外資，以強化印尼盾匯率穩定。」「穩定印尼盾匯率，也是為了維護印尼經濟的外部韌性，並確保2026年和2027年的通膨目標得以實現。」

決策公布後，印尼盾升幅擴大至0.5%至1美元兌18,099印尼盾，但印尼債市賣壓仍重，5年期公債殖利率攀升至逾六年來高點。印尼股市在午後大漲4.4%。

5年期公債殖利率跳升15個基點至7.5%，上次出現這一水準是在2020年5月。投資人對總統普拉伯沃干預主義色彩濃厚的經濟政策走向和支出計畫深感疑慮。

這次緊急升息也反映決策者與日俱增的憂慮。印尼盾持續貶值已消耗外匯存底，5月外匯存底連續已五個月下滑，創2018年以來最長連跌紀錄。

這次升息的前一天，印尼10年期公債殖利率跳升至逾一年來高點，凸顯投資人重新評估新興市場曝險之際，印尼本地資產所承受的壓力。

印尼盾今年已貶值約8%，外資撤出印尼股市逾35億美元，大盤數重挫逾30%。印尼央行和政府近日已承諾攜手提升印尼資產的吸引力，以吸引外資。

北歐斯安銀行（Skandinaviska Enskilda Banken）新加坡亞洲策略主管維多利諾（Eugenia Victorino）說：「官方提振信心的努力，並無法消除市場對經濟管理的疑慮。在相關疑慮獲得充分化解之前，印尼資產不易反彈。」