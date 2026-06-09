快訊

賽後分析／馬刺贏下G3生死戰減壓 過程險象環生對「神仙尼克」仍難樂觀

半導體風雲／專訪默克電子科技新CEO 解讀台灣戰略地位

媽媽沒騙人！外婆煮「蟑螂湯」治病 網紅嬤教料理方法：很香

聽新聞
0:00 / 0:00

「大賣空」本尊艾斯曼對SpaceX潑冷水：把未來全賭在AI有隱憂

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
SpaceX正在籌備預料將創紀錄的首次公開發行股票（IPO）。路透
SpaceX正在籌備預料將創紀錄的首次公開發行股票（IPO）。路透

SpaceX正在籌備預料將創紀錄的首次公開發行股票（IPO），「大賣空」本尊之一的知名投資人艾斯曼（Steve Eisman）卻對這股熱潮澆冷水，對SpaceX的人工智慧（AI）題材有疑慮。

艾斯曼接受CNBC訪問時說，SpaceX的S-1上市申報文件包含一些隱憂，「我認為招股說明書的最重要環節，是SpaceX的資本密集度」，「如果回到2023年度，比較（SpaceX的）營收與資本支出，會發現資本支出只占營收的42%，但在最近的第1季，已達到營收的215%」。

他把資本支出激增歸因於龐大的AI建設。SpaceX正試圖轉型為AI服務與基礎建設業者，而非單純的太空科技業者。

艾斯曼認為，SpaceX投入AI，因而變得太過資本密集，促成他的悲觀看法。他說，他認為Grok並非領先的AI模型，而儘管SpaceX與AI新創公司Anthropic締結運算資源合作關係，他仍認為SpaceX的事業太過資本密集。

不過，艾斯曼不打算SpaceX掛牌交易時進行放空。他談到和馬斯克對做的話題時，並未否認馬斯克的成功紀錄，僅重申他對SpaceX高度資本密集的憂慮，並且強調，他認為在當前不確定性居高不下的市場中，SpaceX過度依賴成本高昂的AI技術，「這整家公司都把未來全押在AI，而不是太空，也不是星鏈（Starlink）」。

他也說，他認為過去一周最重要的新聞，是Google的800億美元現增籌資案，因為凸顯整體科技產業在快速打造資料中心之際，商業模式從輕資產走向重資產，資本密集度已變得有多高。

他說，科技業者雖「已投入不可思議的總資金，所開發的大型語言模型（LLM）和代理AI也很棒，卻沒有差異區隔」，「非常商品化，人們不斷在不同模型之間切換，沒有護城河，因此對我來說，這些所有支出的資金所創造的產品，似乎只是通用商品」。

IPO SpaceX

延伸閱讀

SpaceX架新網站 展示太空、聯網、AI 等業務關鍵數據 招手散戶

SpaceX IPO申購熱烈 卻恐引爆逾500億美元股市賣壓

馬斯克揭AI資料中心衛星設計為IPO造勢 SpaceX獲大幅超額認購

SpaceX布局軌道AI算力 馬斯克：技術門檻不高

相關新聞

「大賣空」本尊艾斯曼對SpaceX潑冷水：把未來全賭在AI有隱憂

SpaceX正在籌備預料將創紀錄的首次公開發行股票（IPO），「大賣空」本尊之一的知名投資人艾斯曼（Steve Eisman）卻對這股熱潮澆冷水，對SpaceX的人工智慧（AI）題材有疑慮。

SpaceX IPO申購熱烈 卻恐引爆逾500億美元股市賣壓

全球首富馬斯克旗下的太空與人工智慧業者SpaceX預定12日掛牌上市，引發熱烈申購，卻可能引發沉重的股票拋售壓力，因為投資人須調整出售投資組合的其他持股。專家估算，SpaceX引發的「拋售效應」可能超過500億美元，又時值季末資產管理業者重新平衡投資組合，屆時市場料將劇烈波動。

日媒：中國限制對日稀土出口 美方要求北京恢復供應

日本首相高市早苗去年「台灣有事」答辯引發的中日外交對抗持續延燒，中國官方1月宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，其中涵蓋多項稀土相關品項。日本媒體9日報導，美國川普政府已向中國大陸提出要求，希望恢復對日本供應稀土。

美議員點名台積電漏洞！要求川普政府收緊AI晶片代工管制

路透報導，美國跨黨派議員8日致函美國商務部工業與安全局（BIS），要求阻止台積電為中國大陸企業空殼代工製造AI先進晶片的管制漏洞。

SpaceX布局軌道AI算力 馬斯克：技術門檻不高

美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克表示，建造軌道AI資料中心在工程上並不構成重大挑戰，並指出相關技術可由現...

蘋果暗示折疊iPhone真要來了？iOS 27程式碼偷藏最明確線索

蘋果公司8日發表新版作業系統iOS 27與相關軟體更新，其中暗藏該公司即將推出折疊iPhone的最明確線索，揭露與「折疊硬體」相關的資訊，以及為更大、具有彈性螢幕所設計的新功能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。