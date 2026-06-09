「大賣空」本尊艾斯曼對SpaceX潑冷水：把未來全賭在AI有隱憂

SpaceX正在籌備預料將創紀錄的首次公開發行股票（IPO），「大賣空」本尊之一的知名投資人艾斯曼（Steve Eisman）卻對這股熱潮澆冷水，對SpaceX的人工智慧（AI）題材有疑慮。

艾斯曼接受CNBC訪問時說，SpaceX的S-1上市申報文件包含一些隱憂，「我認為招股說明書的最重要環節，是SpaceX的資本密集度」，「如果回到2023年度，比較（SpaceX的）營收與資本支出，會發現資本支出只占營收的42%，但在最近的第1季，已達到營收的215%」。

他把資本支出激增歸因於龐大的AI建設。SpaceX正試圖轉型為AI服務與基礎建設業者，而非單純的太空科技業者。

艾斯曼認為，SpaceX投入AI，因而變得太過資本密集，促成他的悲觀看法。他說，他認為Grok並非領先的AI模型，而儘管SpaceX與AI新創公司Anthropic締結運算資源合作關係，他仍認為SpaceX的事業太過資本密集。

不過，艾斯曼不打算SpaceX掛牌交易時進行放空。他談到和馬斯克對做的話題時，並未否認馬斯克的成功紀錄，僅重申他對SpaceX高度資本密集的憂慮，並且強調，他認為在當前不確定性居高不下的市場中，SpaceX過度依賴成本高昂的AI技術，「這整家公司都把未來全押在AI，而不是太空，也不是星鏈（Starlink）」。

他也說，他認為過去一周最重要的新聞，是Google的800億美元現增籌資案，因為凸顯整體科技產業在快速打造資料中心之際，商業模式從輕資產走向重資產，資本密集度已變得有多高。

他說，科技業者雖「已投入不可思議的總資金，所開發的大型語言模型（LLM）和代理AI也很棒，卻沒有差異區隔」，「非常商品化，人們不斷在不同模型之間切換，沒有護城河，因此對我來說，這些所有支出的資金所創造的產品，似乎只是通用商品」。