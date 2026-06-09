日媒：中國限制對日稀土出口 美方要求北京恢復供應

日本首相高市早苗去年「台灣有事」答辯引發的中日外交對抗持續延燒，中國官方1月宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，其中涵蓋多項稀土相關品項。日本媒體9日報導，美國川普政府已向中國大陸提出要求，希望恢復對日本供應稀土。

日本經濟新聞報導，由於使用重要礦物的日本製產品恐面臨全球性短缺，美國也開始關切日中供應鏈問題。據報導，川普政府已向中方提出要求，希望恢復對日本供應稀土。

多名日美外交消息人士透露，美國財政部長貝森特5月與中國國務院副總理何立峰會談時，已對中國針對日本實施的出口限制措施表達憂慮。美國要求中方採取措施，避免全球高科技產品供應鏈受到衝擊。

美方消息人士未透露中方如何回應美方要求。一名日本外交消息人士表示：「北京對日本的施壓並未減輕。我們需要持續與美國協調，並加強對習近平政府的外交交涉。」