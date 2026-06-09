快訊

賽後分析／馬刺贏下G3生死戰減壓 過程險象環生對「神仙尼克」仍難樂觀

半導體風雲／專訪默克電子科技新CEO 解讀台灣戰略地位

媽媽沒騙人！外婆煮「蟑螂湯」治病 網紅嬤教料理方法：很香

聽新聞
0:00 / 0:00

美議員點名台積電漏洞！要求川普政府收緊AI晶片代工管制

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台積電位於新竹總部大樓外標誌。美聯社
台積電位於新竹總部大樓外標誌。美聯社

路透報導，美國跨黨派議員8日致函美國商務部工業與安全局（BIS），要求阻止台積電為中國大陸企業空殼代工製造AI先進晶片的管制漏洞。

印第安納州共和黨參議員班克斯（Jim Banks）與紐澤西州民主黨參議員金安迪（Andy Kim）致函BIS局長凱斯勒（Jeffrey Kessler）表示：「若這項漏洞持續未被解決，將大幅削弱美國限制中國取得先進運算能力所實施的所有其他措施。」

信中寫道：「如果中國公司仍能透過向全球最先進的晶圓代工廠下單生產晶片，繞過美國出口管制，那麼這些措施根本無法有效保護美國國家安全與產業競爭力。」

美國商務部5月31日發布最新出口管制指引，堵住中國企業透過海外子公司取得AI先進晶片的漏洞。新規明確要求，即使相關子公司設在馬來西亞等中國境外地區，只要母公司總部位於中國，取得輝達Rubin、Blackwell系列處理器，以及超微MI350X等先進晶片，仍須事先申請許可。

不過，華府智庫「外交關係協會」中國與新興科技資深研究員麥奎爾（Chris McGuire）在內的專家上周指出，這項指引仍未處理另一個潛在漏洞，即中國企業可能透過空殼公司，向台積電等晶片代工廠下單訂製晶片。

BIS與台積電尚未立即回應置評。

晶片 台積電 美國商務部

延伸閱讀

黃仁勳婉拒出席國會聽證 華倫開轟：赴川普晚宴、見習近平都有空？

美國擴大軍方黑名單！新增20多家中國企業 阿里巴巴、百度入列

英特爾傳奪 Google TPU 訂單

馬斯克建晶圓廠 ASML 獻策 全球首富將參與晶片製造設備大廠技術會議

相關新聞

「大賣空」本尊艾斯曼對SpaceX潑冷水：把未來全賭在AI有隱憂

SpaceX正在籌備預料將創紀錄的首次公開發行股票（IPO），「大賣空」本尊之一的知名投資人艾斯曼（Steve Eisman）卻對這股熱潮澆冷水，對SpaceX的人工智慧（AI）題材有疑慮。

SpaceX IPO申購熱烈 卻恐引爆逾500億美元股市賣壓

全球首富馬斯克旗下的太空與人工智慧業者SpaceX預定12日掛牌上市，引發熱烈申購，卻可能引發沉重的股票拋售壓力，因為投資人須調整出售投資組合的其他持股。專家估算，SpaceX引發的「拋售效應」可能超過500億美元，又時值季末資產管理業者重新平衡投資組合，屆時市場料將劇烈波動。

日媒：中國限制對日稀土出口 美方要求北京恢復供應

日本首相高市早苗去年「台灣有事」答辯引發的中日外交對抗持續延燒，中國官方1月宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，其中涵蓋多項稀土相關品項。日本媒體9日報導，美國川普政府已向中國大陸提出要求，希望恢復對日本供應稀土。

美議員點名台積電漏洞！要求川普政府收緊AI晶片代工管制

路透報導，美國跨黨派議員8日致函美國商務部工業與安全局（BIS），要求阻止台積電為中國大陸企業空殼代工製造AI先進晶片的管制漏洞。

SpaceX布局軌道AI算力 馬斯克：技術門檻不高

美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克表示，建造軌道AI資料中心在工程上並不構成重大挑戰，並指出相關技術可由現...

蘋果暗示折疊iPhone真要來了？iOS 27程式碼偷藏最明確線索

蘋果公司8日發表新版作業系統iOS 27與相關軟體更新，其中暗藏該公司即將推出折疊iPhone的最明確線索，揭露與「折疊硬體」相關的資訊，以及為更大、具有彈性螢幕所設計的新功能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。