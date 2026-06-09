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SpaceX布局軌道AI算力 馬斯克：技術門檻不高
美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克表示，建造軌道AI資料中心在工程上並不構成重大挑戰，並指出相關技術可由現有星鏈（Starlink）衛星系統延伸應用。
路透社報導，馬斯克（Elon Musk）在影片中表示：「我們想傳達的部分訊息是，這並不需要某種不存在的神奇魔法，我們已經在星鏈V3衛星上使用了很多這類技術。我們認為，與我們目前正在做的事情相比，這並不是一個特別困難的挑戰。」
SpaceX計劃透過首次公開募股（IPO）籌資創紀錄的750億美元，上市估值上看1.75兆美元，其軌道人工智慧（AI）資料中心計畫同樣備受關注，這被視為公司長期成長策略的關鍵一環。
馬斯克與SpaceX工程師達爾（Ian Dahl）概述相關計畫，將AI衛星打造成在軌道上運行的計算節點，利用太陽能供電，並透過向太空輻射熱能進行冷卻。
SpaceX表示，將運算基礎設施部署於軌道上，有助緩解地面AI資料中心面臨日益嚴峻的電力限制。
根據簡報，這枚擬建的AI衛星可提供約120瓩的持續運算功率，峰值則可達150瓩。
SpaceX指出，這些衛星將大量依賴其下一代星鏈V3衛星中已經部署的技術，包括太陽能陣列與熱管理系統。
馬斯克表示，AI衛星不需要星鏈衛星那些極為複雜的天線，相比之下，AI衛星設計難度較低。
馬斯克還說，SpaceX預期位於德州巴斯特羅普（Bastrop）的AI衛星工廠，將在明年底前達到具意義的量產規模。
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