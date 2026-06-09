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蘋果暗示折疊iPhone真要來了？ iOS 27程式碼偷藏最明確線索

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果8日在加州California蘋果園區舉行WWDC大會。法新社
蘋果8日在加州California蘋果園區舉行WWDC大會。法新社

蘋果公司8日發表新版作業系統iOS 27與相關軟體更新，其中暗藏該公司即將推出折疊iPhone的最明確線索，揭露與「折疊硬體」相關的資訊，以及為更大、具有彈性螢幕所設計的新功能。

折疊iPhone將為近20年歷史的iPhone系列帶來全新形態，預料9月會與iPhone 18 Pro系列同時發表，售價約2,000美元，將與三星電子和其他品牌的折疊手機競爭。

目前，一連串的軟體線索與新功能顯示，蘋果正加速折疊iPhone的開發工作。在iOS 27首個開發者測試版中，被軟體研究員M1Astra發現並分享給彭博新聞的隱藏檔案裡，包含與判斷裝置是否「折疊或展開」相關的程式碼字串。

其中一個機制在內部被稱為「折疊狀態」，還出現了標記為「機械角度」和「角度」項目，顯示軟體能夠判斷手機靠著軸承展開的角度。

作業系統中還包含用於iPhone螢幕維修工具的更新版本相關指標。在iOS27 中，該工具提及「第二螢幕」、「第二層保護玻璃」以及兩個額外的光感測器。

iOS 27的最新公開功能中，也包含一些明顯適合折疊裝置的設計。例如，一些小工具現在在iPhone上可支援「全頁模式」，讓音樂、新聞與天氣等App能佔據整個主畫面。這種設計尤其適合折疊iPhone，因為更大的螢幕可以容納並排的多欄內容。

在新一代Mac作業系統macOS Golden Gate中，蘋果更新「iPhone 鏡像輸出」功能，讓連接的iPhone畫面可以調整為iPad尺寸的呈現。彭博先前曾報導，支援類似iPad的顯示尺寸，將是這款折疊iPhone使用體驗中的重要部分。

在一場開發者簡報中，蘋果也特別強調了名為「App 適應性」的概念，目標是幫助開發人員設計出能相容於更廣多的螢幕尺寸與螢幕長寬比例的軟體。蘋果在簡報表示：「現在，你不再是針對特定的裝置和螢幕方向進行設計，而是針對動態變化的尺寸與比例進行設計。」

這些線索出現在蘋果最新作業系統，是因為軟體本身已開始為未來硬體產品做準備。類似的線索也暗指即將推出、具備相機的穿戴裝置，例如無線耳機AirPods與智慧眼鏡。舉例來說，新版Vision Pro作業系統加入了辨識並分析使用者周遭真實物體的能力，這項功能符合蘋果在穿戴裝置領域的發展。

iOS iPhone 蘋果

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