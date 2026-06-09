快訊

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

NBA／在川普面前斷尼克13連勝 溫班亞瑪轟32分馬刺G3扳回一城

NBA／讓川普看到輸球！馬刺擋住尼克反撲115:111客場扳回一勝

聽新聞
0:00 / 0:00

AI熱遇上財報空窗期 黃仁勳的投資建議該聽嗎？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳（左二）訪問南韓期間受到大批粉絲包圍。法新社
輝達執行長黃仁勳（左二）訪問南韓期間受到大批粉絲包圍。法新社

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳魅力十足，堪稱科技界最出色推銷員。但他近日發表一連串偏樂觀的投資建議，讓彭博專欄作家任淑莉提出警告：若散戶過度仰賴他的發言判斷產業前景，恐加劇投資風險。

黃仁勳上周盛讚台灣擁有全球最佳供應鏈生態系，激勵台股創新高；隨後他又向南韓SK海力士（SK Hynix）喊話，「拜託多生產一些晶片」，為這家今年來一度大漲200%的晶片廠股價再添柴火。

面對美國科技股上周五回檔，他說，投資人應該感到高興，「因為現在可以用折扣價買進」。

然而，任淑莉指出，市場已出現散戶積極追價、槓桿交易增加的跡象，投資人更把從汽車到個人電腦等製造商都視為AI概念股。她警告，若要避免重蹈網路泡沫破裂的覆轍，市場需要的不是過度樂觀，而是具體指引。

台股目前預估本益比接近標普500指數，但半導體與硬體科技公司占權重高達78%，產業集中度遠高於美股。韓股則由三星電子與SK海力士合計貢獻過半權重，這兩家巨擘能否擺脫長期困擾該產業的景氣循環魔咒，仍是未知數。

更關鍵的是，上季財報已發布結束，下次財報季要到7月底才來，市場目前正處於「資訊真空期」，難以判斷股價漲勢是否真正反映訂單與企業獲利成長。

任淑莉認為，黃仁勳或許正確看好AI確實將帶來革命性變革，本輪晶片景氣循環的規模也遠超過往。但由於他的每一句話都可能牽動市場，在估值與投資情緒持續升溫之際，相關投資發言更需謹慎拿捏。

黃仁勳 SK海力士 Nvidia

延伸閱讀

黃仁勳在首爾談科技股大跌：大家應該高興 因為現在能以折扣價買進

黃仁勳一句AI股大跌便宜買！深化與SK海力士、Naver合作…韓股民瘋狂進場搶便宜撿鑽石

輝達執行長黃仁勳看科技股大跌…買進良機

兩檔跨國投資原型 ETF 拉風

相關新聞

美議員點名台積電漏洞！要求川普政府收緊AI晶片代工管制

路透報導，美國跨黨派議員8日致函美國商務部工業與安全局（BIS），要求阻止台積電為中國大陸企業空殼代工製造AI先進晶片的管制漏洞。

SpaceX布局軌道AI算力 馬斯克：技術門檻不高

美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克表示，建造軌道AI資料中心在工程上並不構成重大挑戰，並指出相關技術可由現...

蘋果暗示折疊iPhone真要來了？iOS 27程式碼偷藏最明確線索

蘋果公司8日發表新版作業系統iOS 27與相關軟體更新，其中暗藏該公司即將推出折疊iPhone的最明確線索，揭露與「折疊硬體」相關的資訊，以及為更大、具有彈性螢幕所設計的新功能。

AI熱遇上財報空窗期 黃仁勳的投資建議該聽嗎？

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳魅力十足，堪稱科技界最出色推銷員。但他近日發表一連串偏樂觀的投資建議，讓彭博專欄作家任淑莉提出警告：若散戶過度仰賴他的發言判斷產業前景，恐加劇投資風險。

大摩：LNG價格看漲至三年最高 因亞洲需求回升和庫存回補

摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，受到亞洲氣溫升高和歐洲回補庫存推升需求，液化天然氣（LNG）價格勢將攀升至逾三年來最高價位。

打破二手車折舊定律！豐田RAV4油電車在美國太搶手 舊車價竟超越新車

多數汽車一離開經銷展示中心就會立刻貶值，但在美國，豐田RAV4油電混合車很保值，甚至還會增值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。