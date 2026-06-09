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打破二手車折舊定律！豐田RAV4油電車在美國太搶手 舊車價竟超越新車

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在美國，二手豐田RAV4油電混合車受到歡迎。路透
在美國，二手豐田RAV4油電混合車受到歡迎。路透

多數汽車一離開經銷展示中心就會立刻貶值，但在美國，豐田RAV4油電混合車很保值，甚至還會增值。

彭博資訊報導，較新年份二手RAV4掛牌售價經常高於原本新車建議售價，即便里程數已累積數萬公里。在某些情況下，它們甚至比全新、剛從豐田工廠出廠的2026年款新車還要貴。

美國二手車巨頭CarMax最近就刊登一輛2024年款RAV4 Hybrid XSE（里程數約46,670公里）的售價為46,998美元（新台幣約148萬元），高於該車款原本38,735美元的標價。

這種舊車價格竟高於新車的現象顯然違反二手車經濟自然法則，卻反映了今年美國車市中一些有力的驅動因素。

伊朗戰爭推升油價，使全美普通汽油平均價格飆升至每加侖4美元（相當約每公升新台幣33.4元）以上。一些買家因此轉向購買二手電動車，因為電動車價格通常比原價大幅折價，而另一些既不願或無法全面轉向電動車的消費者則轉向油電混合車。混合動力車長期來在美國被視為小眾產品，如今卻變得非常搶手。

至少目前來看，新款混合動力RAV4在美國的供應並不足夠。去年，隨著豐田停止生產第五代RAV4並開始生產第六代，產量一度放緩。由於新車進入展示中心的數量減少，許多買家只能排隊等候，不想等待的顧客會轉向二手市場。只要是近年車款且車況良好的二手RAV4，就能賣個好價錢，甚至能以高於新車標價的價格成交。

RAV4混合動力車油耗可達每加侖40英里以上，遠高於美國新車平均的每加侖27.2英里。它的受歡迎程度甚至讓豐田開始在本年度停產所有非混合動力版本的RAV4。

住在喬治亞州的42歲民眾溫蓋特（Brandon Wingate）今年2月以3.2萬美元購買了一輛 2024 年款RAV4（里程 44,000 英里），而這輛車當初新車標價為38,735美元。他議價後只成功讓車商降價500 美元，理由是車窗有小裂痕。

溫蓋特說：「現在幾乎沒有議價空間了，你基本上就是照開價買。我很慶幸當時買了，因為同款車現在已經貴了大約6,000到8,000美元。」

另一家二手車商Carvana曾標售一輛2025年 RAV4 Hybrid Limited（里程5,606 英里），售價48,590美元，比新車當初建議零售價高出6,040美元，甚至高於2026年款同級車43,300美元的標價。

目前豐田在美國的新款RAV4混合動力車庫存不到五天銷量，遠低於整體約15天的庫存水平。在美國新車平均成交價已接近 5 萬美元的情況下，二手車需求大幅上升。混合動力車也因能降低油費更受到歡迎。

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