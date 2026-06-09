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聯邦法官裁定違法！川普政府向H-1B簽證新申請人收10萬美元屬越權

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）8日在紐約市麥迪遜廣場花園觀看NBA季後賽第三場比賽。路透
美國總統川普（右）8日在紐約市麥迪遜廣場花園觀看NBA季後賽第三場比賽。路透

美國H-1B簽證計畫是外國專業人士赴美工作的主要途徑之一，也是許多希望留在美國的外國學生取得工作簽證的重要管道，但川普政府卻對新申請人收取10萬美元費用。一名聯邦法官8日認定此舉逾越權限，裁定相關收費措施無效。白宮已說將上訴。

華爾街日報報導，川普政府去年秋季推出對H-1B簽證新申請人收取10萬美元費用的措施時，引發擔憂與混亂，尤其是在經常利用H-1B簽證聘用熱門技術人才的大型科技公司之間。一些企業一度匆忙設法讓員工返回美國，直到官方澄清相關變更僅適用於新的簽證申請案，而非目前持有H-1B簽證者的續簽。

聯合挑戰這項政策的各州主張，收取10萬美元費用將損害各州為公立大學與學院、中小學及醫療體系補充人力的能力。美國麻州聯邦法官索羅金（Leo Sorokin）支持各州立場，宣布該項收費違法，並認定總統川普及其資深官員的作為超出權限範圍，也超出國會通過的移民法及行政法所授予的權力。

索羅金寫道：「法院認定，該政策在未獲國會適當授權的情況下，對H-1B申請課徵稅款。沒有任何法定權力授權被告對H-1B申請實施10萬美元的稅。」

他還表示，將依據《行政程序法》（Administrative Procedure Act）中的程序撤銷付款要求，這項程序實際上可在全美範圍內推翻該政策，同時駁回川普政府主張他在該法律下只能提供有限救濟的論點。

人力派遣公司及美國商會（U.S. Chamber of Commerce）也就這項政策提告。在美國商會提起的另一起訴訟中，法官於去年12月支持川普政府，認定該項費用合法。白宮發言人表示，政府計畫對索羅金的裁決提出上訴。

華爾街日報指出，一般而言，新的簽證費用必須由國會訂定，或透過正式法規程序徵收，而相關程序通常需先經過數個月的公告與公眾意見徵詢。過去讓申請人進入H-1B簽證抽籤程序的費用僅215美元，提出簽證申請則需支付超過5000美元費用，但尚未計入律師費。

H-1B 川普

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