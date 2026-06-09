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AI熱潮帶旺藍領技術工人！Meta砸1.15億美元 免費培訓還保證有工作

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI資料中心建設熱潮帶動電工、空調技師等技術人才需求激增，Meta因此推出免費培訓計畫。路透
AI資料中心建設熱潮帶動電工、空調技師等技術人才需求激增，Meta因此推出免費培訓計畫。路透

臉書母公司Meta Platforms推出名為「勞動力學院」（Workforce Academy）的新培訓計畫，為期5周的免費課程將訓練美國民眾投入資料中心建設工作，並保證結訓後可獲得Meta資料中心工地的工作機會。這項計畫凸顯AI熱潮不只創造軟體工程師需求，也正讓電工、空調技師等藍領技術工人成為搶手人才。

Meta表示，今年將投入1.15億美元，率先在路易斯安那州、俄亥俄州、印第安納州及德州試辦。課程將與商用不動產服務商CBRE及美國建築承包商協會（ABC）合作推動。

隨著全美資料中心快速擴建，熟練工人需求激增，尤其需要大量電工與空調技術人員。ABC估計，營建業今年須新增34.9萬名勞工才能滿足需求。分析機構Lightcast指出，與資料中心相關的營建職缺在過去兩年約增加一倍。

除了資料中心工程人才，Meta今年4月也推出光纖安裝技師培訓計畫，短短7天便收到3.5萬份申請。愈來愈多企業與基金會也加入技職人才培育行列，例如貝萊德（BlackRock）旗下基金會今年稍早宣布投入1億美元培訓技術工人，以支援快速成長的資料中心產業需求。

但在建案完成後，營運階段所需人力遠低於施工期，相關地區在建設熱潮退去後的經濟影響，仍有待觀察。

Meta

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