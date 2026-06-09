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OpenAI申請IPO 估值可能登兆美元俱樂部

中央社／ 紐約8日綜合外電報導
OpenAI。（路透）
OpenAI。（路透）

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天已秘密在美國申請首次公開發行（IPO），將與競爭對手Anthropic一同前進股市，而廣大投資人也盼從人工智慧熱潮中分一杯羹。

OpenAI並未透露此次公開募股的規模或條件，也表示暫未確定時間表。

公司聲明說：「上市可能需要一段時間，因為我們想做的一些事情，而作為一家私人公司可能較容易實現。」

路透社先前報導，這家AI巨頭的目標，要以高達1兆美元市值在股市亮相，最快可能在9月登場。

若真以此估值上市，OpenAI將成為第3家以兆美元級市值登場的公司，這是股市10年以來的一道重要考驗，測試投資人對高成長科技股的胃納。

●3科技巨頭申請IPO 估值登兆美元俱樂部

首先是億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的SpaceX率先出擊，若首次公開發行完成，將成為史上規模最大的IPO，這家公司追求1.75兆美元估值，打算募集750億美元。

其次是打造爆紅程式助手Claude Code的Anthropic 於8日宣布，已秘密申請在美國首次公開發行，這家公司在數週前才在新一輪融資中取得650億美元，估值達9650億美元。

至於OpenAI今年初曾表示，已從包括軟銀（SoftBank）、亞馬遜（Amazon）和輝達（Nvidia）等大咖支持者募集1100億美元，當時估值達8400億美元。

OpenAI IPO

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