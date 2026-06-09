亞股反彈、韓股勁揚近5%後漲幅收斂 美股期指由紅翻黑

亞洲股市今天（9日）從3月以來最大跌幅中反彈，跟隨美股彈升，因中東緊張局勢有所緩和，加上AI相關股票的拋售潮減弱。

韓股KOSPI指數一度上漲4.85%，日本日經225指數則上漲1.6%，但稍後漲幅收斂，分別漲約3.5%與0.4%。

美股期貨多空拉鋸，盤中由紅翻黑，標普500期貨指數跌0.33%、那斯達克100期貨指數跌0.5%。這可能是亞股漲勢收斂的原因。

亞洲股市的上漲，跟隨美股主要指數的反彈。包括輝達與美光等晶片股均走高。此外，英特爾股價創下一個月來最大漲幅，因《The Information》報導指出，Alphabet旗下的Google將採用英特爾的技術製造晶片。

國際油價小跌，布蘭特原油價格維持在每桶94美元左右，西德州原油期貨報90.89美元。此前，由於伊朗與以色列承諾減少相互攻擊，避免破壞中東和平談判進程，油價回吐了前一交易日的大部分漲幅。

在短暫中斷推動股市創下歷史新高的漲勢後，投資人於紐約交易時段重新回到風險資產市場，顯示市場仍相信本輪牛市尚未結束。此次反彈受到地緣政治風險降溫，以及AI概念股在上週大跌後重新獲得買盤支撐。

摩根士丹利首席美國股票策略師威爾森（Michael Wilson）表示：「自3月低點以來，市場很少能夠以如此快速的速度持續直線上漲。」他仍維持樂觀看法，認為企業獲利成長與強勁經濟數據將提供支撐，「若這波牛市要延續至年底，市場出現修正是不可避免的，而且從長遠來看是健康的」。

另一方面，伊朗與以色列同意降低彼此的軍事打擊行動。在暴力衝突升溫、一度威脅和平談判並促使美國總統川普呼籲雙方降溫後，局勢有所緩解。

市場仍密切關注能源運輸是否能透過荷莫茲海峽恢復正常。儘管部分商業船隻於週末重新通行該航道，但由於風險仍高，一些船舶選擇關閉數位訊號發射器航行。