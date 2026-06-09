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比傳統空調省電最多50%！140年降溫老技術翻紅
為因應高溫氣候與能源安全的挑戰，新加坡正積極推廣一項有140多年歷史的區域冷卻系統（District Cooling）技術。由於採集中式冷卻設計，具備規模經濟優勢，相較於傳統空調系統可節省30%至50%用電量。
在新加坡東北部榜鵝區地下，長達五公里的冷水管網日夜運轉，將中央冷卻廠集中製造的低溫水輸送至上方辦公大樓、學校與住宅。
目前星國已在至少八個地區鋪設此類管線，其中濱海灣地下冷卻系統自2006年啟用，為全球規模最大。
隨著美伊戰爭加劇能源短缺，加上預測中的超級聖嬰現象可能帶來異常酷暑，節能降溫方案受到更多關注。市場研究預估，全球區域冷卻市場規模到2034年將達600億美元。
目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。政府已規劃1,000億星元（約770億美元）的氣候調適計畫，區域冷卻系統被列為重要措施之一。
不過，這類系統建置成本高昂，可能高達數億美元，也面臨資料中心快速擴張帶來的用水競爭問題。
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