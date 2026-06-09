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比傳統空調省電最多50%！140年降溫老技術翻紅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
新加坡榜鵝區地下冷水管網絡將中央冷卻廠產生的低溫水輸送至辦公大樓、學校與住宅。彭博資訊
新加坡榜鵝區地下冷水管網絡將中央冷卻廠產生的低溫水輸送至辦公大樓、學校與住宅。彭博資訊

為因應高溫氣候與能源安全的挑戰，新加坡正積極推廣一項有140多年歷史的區域冷卻系統（District Cooling）技術。由於採集中式冷卻設計，具備規模經濟優勢，相較於傳統空調系統可節省30%至50%用電量。

在新加坡東北部榜鵝區地下，長達五公里的冷水管網日夜運轉，將中央冷卻廠集中製造的低溫水輸送至上方辦公大樓、學校與住宅。

目前星國已在至少八個地區鋪設此類管線，其中濱海灣地下冷卻系統自2006年啟用，為全球規模最大。

隨著美伊戰爭加劇能源短缺，加上預測中的超級聖嬰現象可能帶來異常酷暑，節能降溫方案受到更多關注。市場研究預估，全球區域冷卻市場規模到2034年將達600億美元。

目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。政府已規劃1,000億星元（約770億美元）的氣候調適計畫，區域冷卻系統被列為重要措施之一。

不過，這類系統建置成本高昂，可能高達數億美元，也面臨資料中心快速擴張帶來的用水競爭問題。

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