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美晶片股收復部分失地 市場關注SpaceX上市吸金力

中央社／ 紐約8日專電
華爾街眾所矚目的SpaceX將在12日掛牌上市。法新社
華爾街眾所矚目的SpaceX將在12日掛牌上市。法新社

美國股市晶片股上週收盤暴跌，今天交易收復部分失地，美光、美滿與英特爾等科技業者股價大幅反彈。華爾街眾所矚目的SpaceX將在12日掛牌上市，市場關注20多家承銷銀行與券商的吸金力，是否扭轉資金動向。

美股道瓊、標普500與那斯達克指數5日大幅下跌後，8日漲跌互見。道瓊小跌0.16%，標普500與那斯達克小漲0.30%、0.86%。費城半導體指數上揚5.61%。

蘋果（Apple）今天起舉行全球開發者大會（WWDC），人工智慧開發的Siri AI與「蘋果智能」（Apple Intelligence）策略是焦點。這是執行長庫克（Tim Cook）交棒前最後一次出席大會，期間預計將公布今年系列產品。

全球期待AI出現實際有感成果並創造商業營收，蘋果產品成為眾所矚目焦點，「蘋果智能」將與谷歌（Google）人工智慧平台Gemini合作。不過大會首日進行期間，蘋果股價一度走高，但欠缺驚喜功能隨後走低，收盤下跌1.89%。

5日大幅下挫的晶片股今天收復部分失地，美光（Micron）與美滿電子科技（Marvell Technology）大漲9.87%、9.63%，超微（AMD）上漲5.14%。

媒體報導，谷歌（Google）母公司Alphabet將委託英特爾（Intel）2028年生產超過300萬件人工智慧晶片，英特爾8日大漲11.19%。微軟（Microsoft）與特斯拉（Tesla）也計劃下單，顯示英特爾代工業務轉型已出現進展。

博通（Broadcom）與輝達（Nvidia）分別上漲2.82%、1.73%。

市場同時關注12日將上市的SpaceX招股動態。雖然業績與展望是上市公司股價動態的依據，但歷史數據顯示，在投資人期待與業者利多消息下，首次公開募股（IPO）公司上市首日交易收盤價通常高於定價，優先取得上市新股幾乎是當沖獲利的保證，SpaceX成為華爾街投資人兵家必爭之地。

紐約時報（New York Times）報導，華爾街投資銀行業者近期透過SpaceX將進行的IPO，推動財富管理業務並吸收新客戶。隨著財富世代移轉趨勢，資產管理已是投行重要業務。

主要承銷銀行之一的摩根大通集團（JPMorganChase）近期在曼哈頓總部邀請350位高資產投資人出席承銷說明會，與SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）面對面溝通，當中包括億萬富翁、美式足球新英格蘭愛國者隊大股東克拉夫特（Robert Kraft）與家得寶（Home Depot）創辦人蘭格恩（Kenneth Langone）等，執行長戴蒙（Jamie Dimon）也在場。

美國高資產富豪瘋搶新股，SpaceX特別保留較一般IPO更高，約超過200億美元的3成新股供散戶投資。網路券商Robinhood與E*TRADE等未設條件，隨機安排認購者，主要券商多設有帳戶資金門檻並優先提供長期往來客戶認購。

SpaceX 美光 美股

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