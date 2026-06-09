OpenAI秘密申請IPO！AI三強掀上市競賽

推出聊天機器人ChatGPT而掀起全球人工智慧（AI）熱潮的OpenAI於周一證實，已向美國證券交易委員會（SEC）保密提交IPO申請文件，正式加入Anthropic與SpaceX等企業的上市競賽。

OpenAI目前市值約8,520億美元，最快可能今年秋季上市。保密申請讓該公司可先與監管機構溝通財務細節，待審查完成後再向市場公開。

OpenAI在聲明中坦言：「我們預期文件會外流，所以乾脆自己先公布。時間還未定，可能還要一陣子，因為有些事私下做比較容易。」

該公司表示，上市涉及一連串複雜的權衡取捨，而保密申報保留了「若最終證明儘快上市是最好的選擇，就能付諸實行」的彈性。

與此同時，OpenAI也規劃辦理員工持股出售計畫，允許員工按最新估值8,520億美元出售部分持股，以緩解內部短期流動性壓力。

根據知情人士，OpenAI正與高盛、摩根士丹利合作推動上市事宜，這兩家投資銀行也名列SpaceX上市文件開頭的主辦承銷商。

由於秘密申報，外界暫時無法得知OpenAI最新財務狀況。不過市場普遍認為，這將成為投資人檢驗AI商業模式的重要時刻。

OpenAI雖然擁有超過9億名每周活躍用戶，也獲得微軟、軟銀、輝達、亞馬遜等重量級投資人支持，但仍持續燒錢，以取得運算能力並建置AI基礎設施。

OpenAI累計已募資超過1,800億美元，並於近期完成矽谷史上最大一輪融資，籌得1,220億美元。根據向投資人提供的財務預測，該公司未來幾年的現金消耗規模，可能超過歷來任何一家上市公司。若推動IPO，須面臨證明營收成長速度足以支撐未來數千億美元運算投資承諾的壓力。

AI產業正掀起新一波上市潮，主要競爭者Anthropic已在一周前秘密申報IPO，該公司近期完成一輪募資後，估值達到9,650億美元，已超越OpenAI；而馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX上周已啟動上市前路演，若成功上市，將是史上最大IPO，馬斯克可能成為全球首位兆美元富豪。投資銀行人士指出，誰能率先上市，誰就有機會定義AI產業的新標準，並優先取得龐大的市場資金。