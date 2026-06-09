台積電ADR漲2.8% 較台北交易溢價17.5%

台積電ADR周一上漲2.8%，收在426.80美元，較台北交易溢價17.5%。

美股周一回穩，收復上周五部分失地，晶片股領漲，伊朗和以色列宣布停止相互攻擊也讓投資人鬆了口氣。

標普500指數上漲21.99點，漲幅0.3%，收7,405.73點；那斯達克指數上漲220.23點，漲幅0.9%，收25,929.66點；道瓊斯工業指數下跌80.77點，跌0.2%，收50,786.01點。

費城半導體指數大漲5.6%，英特爾（Intel）大漲11%，The Information報導Google已下單要求英特爾在2028年生產逾300萬顆張量處理器（TPU）。邁威爾科技（Marvell Technology）大漲9.6%，標普道瓊指數上周五宣布該公司將於6月22日開盤前正式加入標普500指數。

博通（Broadcom）反彈2.8%，美光科技（Micron）上漲近10%。

台灣加權股價指數周一大跌1,568.16點，收在43,502.78點。台積電（2330）跌3%收在2,292元。

依據最新數據，四檔個股ADR溢價如下：

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,696.35 +2.80 2,295.00 +17.49

日月光 ASX 561.00 +4.38 540.00 +3.89

聯電 UMC 126.35 +1.52 121.00 +4.42

中華電 CHT 139.05 -1.21 138.50 +0.40