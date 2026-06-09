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投資人逢低買進晶片股反彈回升 美國股市多收漲
投資人正評估中東地區緊張局勢緩和的影響並逢低買進，使晶片股今天反彈回升帶動華爾街漲勢，美國股市主要指數今天大多收高，收復了上週部分跌幅。
道瓊工業指數小跌80.77點或0.16%，收50786.01點。
標準普爾500指數小升21.99點或0.30%，收7405.73點。
那斯達克指數上揚220.23點或0.86%，收25929.66點。
費城半導體指數大漲685.93點或5.61%，收12906.69點。
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