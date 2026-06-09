聽新聞
0:00 / 0:00
美控協助中國軍方 阿里巴巴百度比亞迪列黑名單
美國五角大廈今天公布美方認為正在協助中國軍方的中國企業新增名單，電子商務集團阿里巴巴、網路搜尋引擎巨擘百度以及汽車製造商比亞迪（BYD）等入列。
路透社報導，五角大廈2月一度公布更新名單，但隨後撤下，而今天公布的名單有許多企業曾在2月名單中出現，包括阿里巴巴、百度及比亞迪。彭博（Bloomberg News）報導說，此舉可能加劇美中緊張關係。
其他新增公司還包括生技公司藥明康德（WuXiAppTec），以及以人工智慧（AI）驅動的機器人公司速騰聚創（RoboSense） 。
這項五角大廈名單未正式對中企施加制裁，但根據新法規，五角大廈未來數年將不得與名單上的公司簽署合約或採購。
列入名單也等於向五角大廈供應商和其他美國政府單位傳遞訊息，顯示美國軍方對這些企業的看法，其中部分公司曾因被納入名單而對美國提起訴訟。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。