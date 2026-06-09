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美控協助中國軍方 阿里巴巴百度比亞迪列黑名單

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國五角大廈今天公布美方認為正在協助中國軍方的中國企業新增名單，電子商務集團阿里巴巴、網路搜尋引擎巨擘百度以及汽車製造商比亞迪（BYD）等入列。

路透社報導，五角大廈2月一度公布更新名單，但隨後撤下，而今天公布的名單有許多企業曾在2月名單中出現，包括阿里巴巴、百度及比亞迪。彭博（Bloomberg News）報導說，此舉可能加劇美中緊張關係。

其他新增公司還包括生技公司藥明康德（WuXiAppTec），以及以人工智慧（AI）驅動的機器人公司速騰聚創（RoboSense） 。

這項五角大廈名單未正式對中企施加制裁，但根據新法規，五角大廈未來數年將不得與名單上的公司簽署合約或採購。

列入名單也等於向五角大廈供應商和其他美國政府單位傳遞訊息，顯示美國軍方對這些企業的看法，其中部分公司曾因被納入名單而對美國提起訴訟。

比亞迪 阿里巴巴 百度

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