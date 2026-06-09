輝達執行長黃仁勳看科技股大跌…買進良機

全球科技股近期股價大幅回檔，輝達執行長黃仁勳昨（8）日在首爾表示，科技股大跌正是買進良機，因為AI基礎建設才剛起步。

黃仁勳在首爾與SK集團董事長崔泰源會面後對記者說：「我們才剛開始。無論股市發生什麼事，大家應該要很高興，因為現在能以折扣價買進。」他還說：「每個人都應該感到非常興奮。」

黃仁勳表示，AI產業目前仍處於建構基礎設施的早期階段。他說：「AI會成為全球基礎建設，就像網際網路成為全球基礎建設一樣，這是毫無疑問的。」

韓股大盤Kospi指數8日大跌。高盛亞太區首席股票策略師慕天輝（Timothy Moe）認為，韓股觸發熔斷機制後，預料會反彈。

他接受彭博電視訪問時說：「長期來看，這終將證實只是一次技術性修正，儘管在長線的多頭市場中，這樣的修正確實很駭人。」「基本面依然非常非常強勁。」

慕天輝說：「很明顯，投機有所升溫，南韓散戶尤其明顯，尤其是在槓桿型ETF方面。我們所見到的，正是這些部位在槓桿放大效應下的平倉出場。」