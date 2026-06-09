川普：Fed沒理由升息 新主席華許政治壓力增

美國總統川普近日接受NBC「會晤新聞界」節目訪問時說，聯準會（Fed）現在根本沒有理由升息，由於Fed新主席華許下周將首度主持貨幣政策會議，川普這番話增添了華許的政治壓力。目前市場預估Fed在12月升息的機率已超過70%，較一周前的45%大幅上升。

這場專訪於7日播出。川普說：「如今每當經濟數據表現好，市場反而下跌，因為大家都認為會升息。但根本沒有理由升息。」他說，升息「是錯誤的做法，我們其實應該降息」。

川普接受NBC訪問時，話語間流露出幾分不滿。「我會遷就凱文（華許名），但我的看法是，國家表現這麼好，不應該馬上升息給予懲罰。」他說：「你知道，我們有債務，還有其他事情要處理。我想在軍事上投入更多。」不過，這場訪談最後因川普與主持人對於加州初選計票發生齟齬，川普提前離場。

目前市場也密切關注，美國周三、四將公布5月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）。上周，美國發布的就業報告強勁，債市交易員正押注CPI將寫數年來最大升幅，加重Fed升息壓力。根據芝商所FedWatch工具，現時市場預估Fed在12月升息的機率已超過70%，較一周前的45%大幅上升。

高盛經濟學家也以美國就業市場優於預期為由，取消對Fed今年12月降息的預測。但他們維持未來降息2碼的預期，只不過將時程延後到2027年，分別在明年6月和12月。

美元8日徘徊在近兩個月高點附近，美元兌日圓維持在160.33日圓，印尼盾匯率貶至歷史低點，報18,105盾；馬元重貶1%，匯率下探至五個月低點，澳幣和紐元貶至兩個月低點，分別報0.7016美元和0.5779美元。

歐元兌美元也貶至兩個月低點，報1.1507美元；英鎊則徘徊在三周低點1.33165美元附近。

彭博策略師雷諾德表示：「除非周三公布的CPI意外疲弱，否則目前約4.57%的10年期美債殖利率本周可能進一步攀升。」