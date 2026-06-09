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川普駁升息預期 華許政治壓力增

聯合報／ 編譯劉忠勇任珮云／綜合報導

美國總統川普近日接受美國媒體ＮＢＣ「會晤新聞界」節目訪問時說，聯準會（Fed）現在根本沒有理由升息，由於聯準會新主席華許下周將首度主持貨幣政策會議，川普這番話增添了華許的政治壓力。

川普說：「如今每當經濟數據表現好，市場反而下跌，因為大家都認為會升息。但根本沒有理由升息。」他說，升息「是錯誤的做法，我們其實應該降息。」

川普接受ＮＢＣ訪問時，話語間流露出幾分不滿。「我會遷就凱文（華許名），但我的看法是，國家表現這麼好，不應該馬上升息給予懲罰。」他說：「你知道，我們有債務，還有其他事情要處理。我想在軍事上投入更多。」

美國上周發布的就業報告強勁，債市交易員正押注本周將公布的美國通膨數據將寫數年來最大升幅，加重聯準會升息壓力；市場升息預期也導致上周五美股重挫。

根據芝商所FedWatch工具，目前市場預估聯準會在十二月升息的機率已超過百分之七十，較一周前的百分之四十五大幅上升。高盛經濟學家也以美國就業市場優於預期為由，取消對聯準會今年十二月降息的預測。

升息 華許 川普 Fed

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