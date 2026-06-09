亞馬遜大買康寧光纖 斥資數十億美元 用於連接美國境內的資料中心

亞馬遜（Amazon）將向康寧（Corning）採購數十億美元的光纖、電纜與連結解決方案，連接亞馬遜在美國境內迅速擴張的資料中心。這是身處人工智慧（AI）熱潮中心的兩家公司，近期所達成的最新一筆巨額交易。

消息一出，康寧股價8日早盤飆升9%，亞馬遜股價則上漲約1%。

兩家公司8日宣布合約將在未來幾年內執行，可為康寧在北卡羅來納州的工廠創造1,000個工作機會。康寧的光纖電纜和網路解決方案，正成為AI基礎設施不可或缺的一環，公司提供的服務能讓資料中心、機櫃以及內部晶片之間實現高速連接。

來自AI的全新需求，為康寧這家擁有175年歷史的老牌企業，注入全新活力。康寧的股價今年以來已翻漲一倍多，與2023年底相比更增加了將近五倍。

上個月，輝達才剛承諾要投資康寧高達32億美元，作為投資協議的一部分，這家玻璃製造商將建造三座全新的先進製造工廠，專事製造輝達所需產品。Meta在1月表示將投入高達60億美元，做為主要客戶，協助康寧擴建其位於北卡羅來納州希科里的光纜工廠，該擴建預計亦將創造約1,000個工作機會。

康寧之前因為蘋果公司（Apple）的iPhone供應顯示玻璃而聞名，光通訊目前是康寧規模最大且成長最快的事業。自1970年發明用於長途通訊的光纖以來，康寧已提供了數百萬英里的電纜，用於連接所有主要大廠AI資料中心內的機櫃。