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南韓李在明推大投資計畫

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

南韓總統李在明8日舉行上任一周年記者會上說，他領導的政府將公布一項大規模投資方案，在更大的範圍內支持國家未來經濟成長的新引擎。同時，青瓦台也會推出一系列計畫，妥善利用因人工智慧（AI）熱潮自半導體產業獲得的超徵稅收。

李在明發下豪語，要讓南韓成為全球第一個全面將AI整合至各產業的國家。除了半導體產業之外，要跨多個產業強化足以領導全球的競爭力，持續驅動經濟成長。

南韓三星電子、SK海力士因全球AI應用激增需要大量記憶體，公司獲利一飛沖天，今年第1季都創歷史新高。李在明說，稅收大增，正好提供南韓重新思考國家經濟成長策略的機會。「我們很快將向韓國國民公布一項大型投資方案，這將代表我國成長策略的一次根本性轉變。」但他賣關子，未在記者會上透露投資案具體內容。

李在明呼應他的勞動部長日前所提訴求，認為企業成功所帶來的收益應該回饋整體社會，而非僅由少數人享有。他強調：「成長的果實，不能只侷限於少數選定的企業、區域或是產業。」要跨地區、跨產業，讓中小企業和新創公司也能有成長、有機會，確實改善民眾每天的生活。

李在明 南韓 SK海力士

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