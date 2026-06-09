沙國降銷往亞洲油價 連二月下調 降幅超過交易商預期

沙烏地阿拉伯調降6月銷往亞洲的官訂售油價格（OSP），連續第兩個月調低，但較區域基準價的溢價幅度仍接近數十年來高點。

彭博看到的報價顯示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），下個月將把對亞洲買家的阿拉伯輕原油售價，每桶調降6美元，降幅超過彭博調查煉油商和交易商預期的5美元，但仍較杜拜／阿曼原油高出9.5美元。沙國阿拉伯輕原油因品質穩定、供應合約有保障等因素，通常會比基準價格更貴。

沙烏地阿拉伯國家石油公司一直是波斯灣原油出口的主要支柱，該公司將石油出口改道，由橫貫全國的管線輸往紅海港口延布（Yanbu），使公司得以維持戰前約70%的出口量，同時供應國內西部沿海煉油廠所需原油。

這些煉油廠一直在全力生產柴油和航空燃油等產品，Aramco也趁機拉高煉油利潤。將原油加工為成品油的獲利依然可觀，但5月底有所回落，可能反映消費者面對高油價、需求開始下滑。Aramco向來參照煉油商的利潤來為原油定價，這或許說明7月官方售價降價的原因。

由沙國和俄羅斯主導的石油出國組織與夥伴國（OPEC+），7月石油配額每日總計將增加18萬8,000桶，與6月增幅相同。分析人士認為，這一舉措不太可能對因中東戰爭而走高的油價產生影響，因為荷莫茲海峽目前仍大致封閉，OPEC+增產的象徵意義居多，不過此舉也表明，一旦伊朗衝突化解，OPEC+不會限制成員國向市場增加供油。

Rystad分析師、前OPEC官員里昂說：「荷莫茲海峽仍然封閉，OPEC+的增產決定意義不大。」「一旦荷莫茲海峽重新開放，市場可能很快從擔心供應短缺轉為擔心供過於求。」