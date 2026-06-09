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以伊停火 油價漲幅縮減 在川普要求下兩國已暫停攻擊

經濟日報／ 編譯葉亭均黃淑玲／綜合外電
伊朗與以色列原先再度交火，圖為伊朗示威群眾7日揮舞伊朗與黎巴嫩真主黨的旗幟，抗議以色列攻擊貝魯特南部地區。 （法新社）
伊朗與以色列原先再度交火，圖為伊朗示威群眾7日揮舞伊朗與黎巴嫩真主黨的旗幟，抗議以色列攻擊貝魯特南部地區。 （法新社）

伊朗以色列原先再度交火，互射飛彈，但在美國總統川普要求兩國住手後，伊朗與以色列先後宣布停止對彼此的攻擊。油價漲幅應聲縮減。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油8月期貨原本漲逾4%，後來漲幅收斂至0.9%，報每桶93.93美元；西德州中級原油（WTI）7月期貨盤中一度也漲超過4%，逼近每桶94美元，之後回吐漲幅，僅上漲0.1%，報每桶90.61美元。

川普在8日在自家的社媒Truth Social發文，要求「以伊必須立即停止（朝對方）發射（飛彈）」。

川普隨後再發一則文。他寫道，「以伊雙方正打算立即停火」；對和平的最終談判進行中，但可能遭無知或愚蠢阻礙；對伊朗港口的封鎖仍全面實施且有效，直到美伊達成「最終協議」才會解除，相關事情應會快速進展。

隨後，伊朗半官方的法斯通訊社報導，伊朗中央軍事指揮部表示，目前這波針對以色列的軍事行動已經結束，同時警告，如果以色列持續發動攻擊伊朗，或是在黎巴嫩南部進行軍事行動，「將面臨比以往更加嚴厲且更具毀滅性的打擊」。

接著，以色列媒體也報導說，以國應川普要求，暫停對伊朗的襲擊。CNN引述一名以色列消息人士說法指出，川普和以色列總理內唐亞胡8日進行了一次通話，這是二人在不到24小時內的第二次通話。

稍早之前，川普接受英國金融時報（FT）電話訪問時說，內唐亞胡別無選擇，只有接受美國和伊朗談成的任何協議一途，因為美國總統才有決定權，「他沒有選擇。我說了算。所有事都是我說了算。納坦雅胡說的不算」。他另外告訴福斯新聞，仍希望透過談判解決問題，並敦促伊朗重返談判桌。

油價的另一個變數是，伊朗代理人之一葉門叛軍「青年運動」（又譯胡塞）揚言再封紅海，「我們將全面且完全禁止以色列航行紅海；自此刻起視敵方一切行動為我們武裝部隊合法的軍事目標」。這次是自4月初美以伊戰爭停火以來，青年運動首次聲明將再攻擊以色列。

青年運動自2023年10月加薩戰爭爆發以來，就鎖定攻擊葉門外海的紅海附近各國船舶，甚至與以色列並無明確關連的船舶。一位青年運動消息人士說，不讓以色列船舶通過紅海只是第一步，下一步可能擴大至不讓任何目的港是以色列的各國船舶通過紅海，甚至其他措施。

以色列 伊朗 彭博

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