美股早盤／晶片股回神！伊朗停止攻擊以色列 三大指數漲、台積ADR漲逾3%

美股8日早盤上漲，主因是晶片股從上周五（5日）的暴跌回升，加上伊朗媒體報導，德黑蘭對以色列的軍事行動已暫時告一段落，國際油價漲幅收斂。

道瓊工業指數8日早盤上漲192點，或0.3%；標普500和那斯達克指數分別上漲0.8%和1.2%；費城半導體指數大漲5%；台積電ADR漲3%。

記憶體大廠美光在最新一波的科技股漲勢中擔任領頭羊，該公司在5日大跌13%後，8日早盤大漲7%。輝達和博通等其他科技股也同樣上漲。

伊朗7日發動的攻擊引發對美伊停戰穩定性的最新一波疑慮。國際油價在以色列8日發動回擊後上漲。不過，伊朗外交部8日稍晚向CNBC表示，伊朗軍方已結束對以色列的軍事行動，但同時警告，若以色列繼續攻擊黎巴嫩，伊朗將會重啟敵對行動。

受上述消息影響，國際油價從當天高點回落，西德州中級原油期貨漲幅收斂至不到1%，達每桶約91美元。