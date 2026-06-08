快訊

伊朗戰爭可能不會在11月前結束？華爾街大鱷：川普承擔不起停戰代價

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／晶片股回神！伊朗停止攻擊以色列 三大指數漲、台積ADR漲逾3%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股8日早盤上漲，晶片股在上周五暴跌後回神，加上以伊休兵，幫助市場緊張降溫。路透
美股8日早盤上漲，晶片股在上周五暴跌後回神，加上以伊休兵，幫助市場緊張降溫。路透

美股8日早盤上漲，主因是晶片股從上周五（5日）的暴跌回升，加上伊朗媒體報導，德黑蘭對以色列的軍事行動已暫時告一段落，國際油價漲幅收斂。

道瓊工業指數8日早盤上漲192點，或0.3%；標普500和那斯達克指數分別上漲0.8%和1.2%；費城半導體指數大漲5%；台積電ADR漲3%。

記憶體大廠美光在最新一波的科技股漲勢中擔任領頭羊，該公司在5日大跌13%後，8日早盤大漲7%。輝達和博通等其他科技股也同樣上漲。

伊朗7日發動的攻擊引發對美伊停戰穩定性的最新一波疑慮。國際油價在以色列8日發動回擊後上漲。不過，伊朗外交部8日稍晚向CNBC表示，伊朗軍方已結束對以色列的軍事行動，但同時警告，若以色列繼續攻擊黎巴嫩，伊朗將會重啟敵對行動。

受上述消息影響，國際油價從當天高點回落，西德州中級原油期貨漲幅收斂至不到1%，達每桶約91美元。

美股 伊朗 以色列 油價 輝達 費城半導體

延伸閱讀

韓股開盤暴跌8%觸發熔斷！日經225指數跌約4% 但美股期指翻紅

韓股開盤暴跌8%觸發熔斷！日經225指數跌約4% 但美股期指翻紅

本周開盤前 五件國際事不可不知

本周開盤前 五件國際事不可不知

相關新聞

美股早盤／晶片股回神！伊朗停止攻擊以色列 三大指數漲、台積ADR漲逾3%

美股8日早盤上漲，主因是晶片股從上周五（5日）的暴跌回升，加上伊朗媒體報導，德黑蘭對以色列的軍事行動已暫時告一段落，國際油價漲幅收斂。

輝達攜手SK海力士開發新世代AI記憶體 NAVER要建輝達DSX平台AI工廠

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在到訪南韓期間促成多項與韓企的合作案，包括輝達與SK海力士同意合作設計未來世代的AI記憶體，這對SK海力士是一大勝利；南韓網路巨頭NAVER則同意興建以輝達技術架構為基礎的資料中心，藉此鞏固自家在南韓AI市場的主導地位。

IMF：全球尚未對未來更為頻繁的震撼做好準備

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃8日表示，全世界近年來遭受一連串危機之後，必須建立足夠堅實的基礎，以抵禦未來更為頻繁的震撼。她特別強調應重視人工智慧（AI）對就業及貧富差距可能造成的負面衝擊。

傳Google下單訂購300萬顆TPU 英特爾盤前噴12%

消息人士透露，Google近來下大單，要英特爾代工生產300多萬顆張量處理器（TPU），激勵英特爾8日美股盤前股價暴衝12%。

不是崩盤是洗盤 看懂為何美光盤前強彈8%

輝達（NVIDIA）與SK海力士7日宣布擴大合作，後者的競爭對手美光科技，股價周一（8日）盤前卻飆漲逾7%，收復上周慘跌後的過半失土。

三星晶片主管與黃仁勳會面 討論次世代晶圓代工合作

韓國三星電子（Samsung Electronics）共同執行長暨晶片事業主管全永鉉今天表示，他在首爾與輝達（Nvidi...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。