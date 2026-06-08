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傳Google下單訂購300萬顆TPU 英特爾盤前噴12%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
據傳Google下大單，要英特爾代工生產300多萬顆張量處理器（TPU）。法新社
據傳Google下大單，要英特爾代工生產300多萬顆張量處理器（TPU）。法新社

消息人士透露，Google近來下大單，要英特爾代工生產300多萬顆張量處理器（TPU），激勵英特爾8日美股盤前股價暴衝12%。

科技媒體Information引述知情人士報導，Google的TPU訂單預定在2028年生產。此外，「數家」AI晶片大廠也找上英特爾，作為最先進處理器的後備生產業者，其中包括輝達

輝達評估英特爾的先進封裝技術及18A製程，但尚未下單。輝達正在測試英特爾技術，能否用於生產未來的處理器，須把四個圖形晶片封裝在一個單位上。

英特爾 Google 輝達 處理器 美股

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