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傳Google下單訂購300萬顆TPU 英特爾盤前噴12%
消息人士透露，Google近來下大單，要英特爾代工生產300多萬顆張量處理器（TPU），激勵英特爾8日美股盤前股價暴衝12%。
科技媒體Information引述知情人士報導，Google的TPU訂單預定在2028年生產。此外，「數家」AI晶片大廠也找上英特爾，作為最先進處理器的後備生產業者，其中包括輝達。
輝達評估英特爾的先進封裝技術及18A製程，但尚未下單。輝達正在測試英特爾技術，能否用於生產未來的處理器，須把四個圖形晶片封裝在一個單位上。
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