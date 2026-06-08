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三星晶片主管與黃仁勳會面 討論次世代晶圓代工合作
韓國三星電子（Samsung Electronics）共同執行長暨晶片事業主管全永鉉今天表示，他在首爾與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳會面期間，討論了雙方在次世代晶圓代工晶片方面的合作。
路透社報導，全永鉉（Jun Young-hyun）表示，三星電子與輝達目前在自動駕駛晶片以及Groq AI加速器晶片上進行合作，雙方並就未來世代的半導體產品合作進行了討論。
他還說，雙方就長期合作進行了廣泛討論，內容涵蓋高頻寬記憶體晶片HBM 4E與HBM5。
黃仁勳今年3月展示採用晶片新創公司Groq技術的新AI推論晶片，並表示將由三星負責生產Groq LP30晶片，預計將於今年下半年出貨。
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