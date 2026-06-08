伊朗媒體報導對以色列軍事報復告一段落 油價漲幅縮小

根據伊朗半官方通訊社Fars News Agency最新報導，伊朗中央軍事指揮部表示，目前這波針對以色列的軍事行動已經結束。

伊朗停止攻擊的消息傳出後，彭博美元指數下跌，油價漲幅縮減。台灣時間晚間7:30，美國西德州中級原油漲幅縮小至1.98%，報每桶92.33美元。布蘭特原油漲1.75%，報94.72美元。

伊朗中央軍事指揮部說，做為對以色列在黎巴嫩南部及貝魯特南郊「侵略行為與暴行」的回應，伊朗已「痛擊」以色列。

伊朗中央軍事指揮部同時警告，如果以色列持續發動攻擊伊朗，或是在黎巴嫩南部進行軍事行動，「將面臨比以往更加嚴厲且更具毀滅性的打擊」。