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中國大陸稀土出口卡關 日本急尋澳洲、印度替代來源

中央社／ 東京8日專電
中國對日稀土出口量近期大幅下滑，日本企業正加速轉向澳洲、印度等國尋找替代來源。(新華社)
中國對日稀土出口量近期大幅下滑，日本企業正加速轉向澳洲、印度等國尋找替代來源。(新華社)

中國將稀土列為戰略資源並強化出口管制，受日中關係惡化影響，中國對日稀土出口量近期大幅下滑。「日本經濟新聞」分析數據發現，今年3月及4月中國對日本的稀土出口量，分別較去年同期銳減88%及82%。日本企業正加速轉向澳洲、印度等國尋找替代來源。

報導指出，中國自1月起依據軍民兩用品項出口管制規定，進一步加強對日本的出口審查。中國方面不滿日本首相高市早苗去年11月在國會針對「台灣有事」發表的言論，因此利用掌握全球約7成稀土產量的優勢，對日本施加更大經濟壓力。

中國商務部早在2025年4月便針對鏑（Dysprosium）、 鋱（Terbium）等7種稀土產品實施出口管制。統計顯示，今年1月至4月，這7類稀土對日本出口總量較去年同期減少34%，其中3月比去年同期減少88%、4月比去年同期減少82%，降幅甚至超過中國剛祭出出口限制後的2025年5月（減少42%）。

從品項來看，電動車（EV）馬達不可或缺的鏑與鋱，自今年1月起對日本出口已完全歸零。

另一種重要稀土元素釔（Yttrium）的出口減少情況也相當嚴重。釔廣泛應用於雷射醫療設備、半導體製造設備、航空及太空產業，被認為難以找到替代品。今年1月至4月，日本進口量較去年同期減少超過9成。

由在中國營運的日商組成的中國日本商會相關人士表示，中國曾在去年10月日中領袖會談後略微放寬出口限制，但隨著2026年起兩國政府間交流停滯，出口也再度中斷。

除稀土原料外，含有受管制稀土的高性能磁鐵出口也變得困難。一名日本企業高層透露，「添加鏑等稀土元素的高性能磁鐵，目前幾乎無法取得出口許可」。

中國不僅掌握全球大部分稀土礦產資源，在稀土冶煉及加工領域的全球市占率更超過9成，使得各國短期內難以完全擺脫對中國供應鏈的依賴。

日本企業正積極尋找中國以外的替代方案。JX金屬已投資澳洲稀土礦區；博邁立鋮（Proterial，原日立金屬）則評估在印度興建不使用重稀土的釹磁鐵工廠。澳洲目前是全球第3大稀土生產國，印度則排名第6。

回收再利用也是選項之一。三菱綜合材料近期決定投資一家擁有稀土回收技術的美國企業，以提升資源循環利用能力。

不過，替代並不容易。一家日本大型製造商駐中國高層警告，「如果目前情況持續下去，日本國內生產將受到影響，甚至可能導致工廠停工。」為了避免這種情況，一些企業已開始改變供應鏈模式，例如先在中國完成馬達等電子零件組裝，再出口至日本。

日本政府也密切關注企業是否因原料取得困難而將生產基地轉移至中國。原因在於，2010年釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）爭議期間，中國曾暫停對日稀土出口，促使部分日本磁鐵製造商被迫赴中國設廠，結果反而促進中國本土磁鐵產業崛起。如今，日本政府擔心類似情況重演。

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