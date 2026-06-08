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不要砍在阿呆谷！大摩、花旗仍看好今年美股多頭行情
華爾街大銀行的策略師表示，上周五美國科技股雖領頭賣出，但企業獲利成長仍將支持多頭行情一直到今年底。截至台灣時間8日傍晚，標普500指數期貨上漲0.3%，那斯達克100指數期貨揚升0.7%，台指期也反彈724點。
標普500指數連續九周收紅的AI多頭行情，5日因科技股重挫而驟然中止。同日費城半導體指數遭遇2020年以來最大單日跌幅，那斯達克綜合指數則重挫4.8%。
但摩根士丹利策略團隊仍堅持今年底時標普500指數將達到8,000點，主要是因為一連串企業上修獲利，以及總體經濟數據展現支持力道。大摩報告指出，「股市從今年3月觸底後，很少是以直線化的形態變動。如果牛市將延續到年底，則出現修正難免，實屬健康」。
大摩指出，市場接下來的發展，端視半導體與記憶晶片股的部位情況從目前高度擁擠，能夠多快恢復正常而定。大摩認為非必需性消費品、運輸與地區性銀行等景氣循環類股將有較佳表現。
花旗策略團隊也同樣樂觀，並將今年底標普的目標從7,700上修到8,100點，因為企業獲利預期大躍進。新目標意味著今年內指數還有9.7%的上漲空間。
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