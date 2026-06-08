美就業數據強勁引爆升息預期 亞股重挫、韓股暴跌觸發熔斷

美國非農就業數據強勁，強化聯準會（Fed）升息的市場預期，美國科技股5日暴跌、拖累主要指數下挫，亞股今天隨美股頹勢多收低，韓國基準指數開盤暴跌逾8%，一度觸發熔斷機制。

法新社報導，伊朗和以色列今天稍早傳出再度交火，引發外界擔心中東危機升級，從而壓抑市場交易氛圍，國際油價應聲走高且漲勢擴大。

人工智慧（AI）熱潮推升科技股近來屢創新高之際，引發獲利了結賣壓出籠。

美國最新公布的5月非農就業新增人數是市場預估值的2倍多，且前2個月的新增就業人數終值均上修。分析師認為這顯示美國經濟面對高物價仍展現韌性，同時強化聯準會升息的市場預期。

隨著投資人預期美國利率將會上揚，與價格呈反比的美國公債殖利率攀升，美元對主要貨幣同步升值。

美股主要指數5日收盤盡墨，其中那斯達克指數下挫逾4%。亞股今天隨美股頹勢多收低，科技股占比較高的市場受創最深。

東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收黑。韓國KOSPI綜合股價指數開盤暴跌8.3%，一度觸發熔斷機制，指標企業三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）各自重挫10%和7.7%。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「優於預期的勞動市場數據，再度引發市場擔心聯準會可能準備展開新一輪升息週期。」

他表示，「對中東和談進展的信心持續下滑，使能源市場處於緊張狀態，幾家主要科技公司釋出的財測令人失望，也打斷近來幾乎以AI交易為主的市況」。