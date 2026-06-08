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期待落空…記憶體市場等長鑫存儲打價格戰 報價竟與三大巨頭同水準

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國媒體報導，中國大陸長鑫存儲的DDR5記憶體價格，與南韓、美國競爭對手相當。美聯社
美國媒體報導，中國大陸長鑫存儲的DDR5記憶體價格，與南韓、美國競爭對手相當。美聯社

記憶體買家如果寄望中國大陸的長鑫存儲會打價格戰，拿到便宜的DDR5，那就錯了。美國科技資訊網站記者在台北電腦展採訪發現，長鑫對DDR5的報價其實與南韓三星電子、SK海力士以及美國的美光科技（Micron）相當，在同一個水準。

Wccftech網站報導，對買家而言，長鑫沒有價格優勢，最大的長處是，長鑫對於面向消費市場的供貨量能夠比較寬裕。因為目前長鑫還沒有優先轉向生產較高階的產品，像是人工智慧（AI）使用的高頻寬記憶體（HBM）等，而保留較多產能給傳統DRAM市場。

中國大陸最大的DRAM製造商長鑫存儲，一直被視為消費級別記憶體市場的救世主。公司現正大舉投資興建新廠，目標將記憶體產能提高到目前的兩倍，並已經與全球多家廠商合作提供DRAM解決方案。

目前長鑫在高階記憶體的技術與製程方面，還難與三星、SK海力士、美光匹敵，現階段的策略因而仍專注於傳統 DRAM市場機會，且優先供應中國大陸本土市場。

長鑫供貨的另一個優點是，對客戶沒有嚴格的預付款與罰則要求。據了解，目前全球其他主要記憶體廠商，多要求客戶預先支付全額貨款，以確保能取得額外供貨配額。長鑫在這方面更具彈性，有利吸引客戶採購。

SK海力士 DDR5 中國大陸 三星

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