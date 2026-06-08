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牽一髮動全身！「台灣問題」衝擊全球經濟 若開戰歐盟恐損2兆美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
倘若台海兩岸爆發戰事，歐盟在開戰首年的經濟損失恐怕高達兩兆美元。路透
倘若台海兩岸爆發戰事，歐盟在開戰首年的經濟損失恐怕高達兩兆美元。路透

倘若台海兩岸爆發戰事，歐盟在開戰首年的經濟損失恐怕高達兩兆美元，受創程度遠超過北京當局，而台海戰爭對全球經濟的衝擊，也可能超越2009年全球金融海嘯與新冠疫情。

彭博研究顯示，美國與中國若因台灣開戰，最糟情境下，在戰爭爆發的第一年，台灣受創最重，國內生產毛額（GDP）將大減40%；越南和南韓排第二、三名，GDP分別銳減16.7%、16.1%。德國名列第四，GDP將減約14%，衝擊幅度約是中國和美國的兩倍（減少8.6%、7.3%）。

這凸顯儘管全球事務由美國做主，歐洲往往得付出更大代價。歐洲價值安全政策中心在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）指出，台灣是歐盟的「危險盲點」，即便中國未入侵，台灣遭到封鎖就是歐洲安全與經濟的重大危機。

據彭博分析，德國製造業高度仰賴台灣半導體與中國稀土，受創程度數一數二。相形之下，法國、義大利影響較小，估計兩國GDP分別下滑6.5%、8.8%。

不只如此，全球GDP也會縮減8%以上，衝擊程度超越2009年全球金融危機、新冠肺炎疫情。由台灣主掌的產品，如半導體、心臟節律器、胰島素幫浦等，將陷入嚴重短缺。

歐盟 彭博 德國 兩岸

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