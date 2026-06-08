快訊

雨勢升級！氣象署17時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業

影／以色列、伊朗停火破裂！24小時內輪流射飛彈 不甩川普喊收手

日職／連兩場優質先後降二軍 徐若熙最快18日重返一軍

聽新聞
0:00 / 0:00

要捧金飯碗好難？金融畢業生陷「AI面試」生存戰 初級分析師職缺砍2/3

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
AI浪潮席捲金融業，初級分析師職缺大幅縮減，讓滿懷雄心的金融系畢業生們面臨前所未有的科技生存戰。網路照片
AI浪潮席捲金融業，初級分析師職缺大幅縮減，讓滿懷雄心的金融系畢業生們面臨前所未有的科技生存戰。網路照片

AI浪潮席捲金融業，現在連畢業生想踏入這一行，首要關卡就是通過「AI面試」。隨著AI逐步取代「新手」，也讓昔日搶手的初級分析師職缺大幅縮減，讓滿懷雄心的金融系畢業生們面臨前所未有的科技生存戰。

渴望踏入銀行和金融界學生們，必須準備好在第一關就與AI交手。舉例來說，就讀英國華威商學院的邦尼克（Andre Bonnick），花了數小時反覆演練自己要表達的內容，包含使用職缺公告中的關鍵字、練習眼神接觸，並遵循招募人員給他的建議，但他不是在準備與真人聘僱主管面談，而是準備面對由AI軟體所進行的初步篩選面試。

即使成功跨過門檻，金融領域畢業生接下來還得面對另一個問題：未來幾年這些工作是否還會留給人類？

多數高階主管的共識是，隨著導入AI，許多職位將被裁撤。摩根大通執行長戴蒙去年12月表示，AI技術「將消除工作職位」；花旗集團執行長范潔恩說，一些工作「將不再被需要」，而高盛總裁沃德倫則把員工形容為一條「人力組裝線」，非常適合被自動化取代。

多年來因金融業的穩定性和高薪而趨之若鶩的學生們，現在發現提供給他們的初級職缺變少了。麥肯錫旗下AI顧問機構QuantumBlack高級合夥人帕特奈克說，銀行正將初級分析師的招募人數削減高達三分之二。他表示，雖然銀行吸納畢業生的數量將萎縮，但銀行不太可能完全拋棄他們，「銀行業是一種師徒制的行業。今天的初級分析師會成為明天的常務董事。資深的判斷力是無法從外部橫向製造出來的」。

銀行目前正試圖在特定功能中導入 AI，包括客戶服務、交易和貿易監控。例如花旗正推出一款由對話式AI驅動的虛擬理財專員，為客戶提供財務指導。例如針對定存到期或管理子女的大學基金提供建議。

巴克萊銀行則利用AI來監控涉及人類客服人員的通話，藉此提高效率，且不會讓工作面臨風險。該公司在2月說，自10月推出該計畫以來，生成式AI已摘要了超過800萬通客戶電話，成效顯著。

數位銀行Revolut最近推出一款名為AIR的應用程式內AI助理，可向客戶提供詳細的消費明細、對旅行和必需品進行分類。客戶體驗與AI產品總經理波諾馬列娃說，它的設計宗旨是讓財務管理變得「像發簡訊一樣輕鬆自然」。

金融業 面試 英國 人力 AI

延伸閱讀

AI時代最重要的資產不是晶片，而是人！H2U永悅健康引領500+企業啟動「健康算力革命」

趨勢觀察／聯發科總經理陳冠州 代理 AI 商機大爆發

黃仁勳台大畢典演講，勉勵學生：學會放棄是邁向成功的關鍵

白領失業剛開始 AI 將帶來「衡量者」末日

相關新聞

輝達攜手SK海力士開發新世代AI記憶體 NAVER要建輝達DSX平台AI工廠

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在到訪南韓期間促成多項與韓企的合作案，包括輝達與SK海力士同意合作設計未來世代的AI記憶體，這對SK海力士是一大勝利；南韓網路巨頭NAVER則同意興建以輝達技術架構為基礎的資料中心，藉此鞏固自家在南韓AI市場的主導地位。

要捧金飯碗好難？金融畢業生陷「AI面試」生存戰 初級分析師職缺砍2/3

AI浪潮席捲金融業，現在連畢業生想踏入這一行，首要關卡就是通過「AI面試」。隨著AI逐步取代「新手」，也讓昔日搶手的初級分析師職缺大幅縮減，讓滿懷雄心的金融系畢業生們面臨前所未有的科技生存戰。

AI 晶片龍頭漲勢太猛 反成亞洲市場選股困境

台積電（2330）、三星和SK海力士三家亞洲科技巨人合計占MSCI亞太（不含日本）指數近三分之一，集中度風險已超過許多主動式基金規定的上限。這些基金被迫出脫持股，也成了這波漲勢的副作用之一。

美債繼續跌 美元升至2個月高點 市場估Fed 12月升息機率大增

美元今天（8日）徘徊在近兩個月高點附近，部分亞幣走貶，美國公債則下跌，因美國上周強勁的就業報告使投資人進一步押注聯準會（Fed）今年將必須升息，而中東緊張局勢升高也加劇市場對通膨的擔憂。

「未來最佳公司」排行出爐！輝達奪冠、蘋果AI竟慘輸？前五大贏家曝光

華爾街日報首度推出「未來最佳公司」排名，輝達拿下第一，在AI重塑商業版圖之際，領先一票科技巨頭。

東京股市重挫 日經指數盤中一度暴跌逾3100點

受美國就業數據優於預期影響，東京股市今天大跌，盤中一度重挫超過3100點，跌至6萬3406點，創下史上第4大盤中跌點紀錄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。