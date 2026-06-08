避險需求升溫 新加坡私銀客戶黃金資產半年增4成

地緣政治局勢緊張，新加坡一家大型私人銀行客戶持有的黃金資產自2025年底以來已增加逾40%，多數為高資產客戶。專家分析，全球經濟前景存在諸多不確定，持續帶動投資人對黃金等避險資產需求，新加坡近年成為富豪資產保值的首選地之一。

新加坡華僑銀行（OCBC）今天宣布自6月10日起，為機構客戶以及旗下新加坡銀行（Bank of Singapore）的高資產客戶，提供新加坡境內實體黃金的買賣及保管服務。華僑銀行透露，旗下新加坡銀行客戶持有的黃金資產，自2025年底以來增加逾40%，其中多數為超高資產客戶。

根據世界黃金協會（World Gold Council）數據，今年第1季全球金條需求較去年同期大幅成長近50%。熟悉東南亞金融動態的新加坡資深媒體人陳士銘告訴中央社，近年來地緣政治局勢持續緊張，加上全球經濟前景存在諸多不確定因素，明顯帶動投資人對黃金等避險資產的需求。

陳士銘指出，高資產客戶不僅希望透過黃金達到資產配置與風險分散的目的，也愈來愈重視資產存放地的安全性與便利性；這些客戶因此傾向選擇在新加坡持有實體金條與銀條，並透過金融機構進行託管、以獲得更完整服務。

根據彭博行業研究報告，針對當地私人銀行從業人員的調查顯示，逾半數受訪者預期在2030年前，亞洲私人銀行的管理資產規模（AUM）每年可望成長6%至10%。新加坡星展集團、華僑銀行與大華銀行的資產管理規模在2025年成長13%，明顯高於2019年至2024年間7.6%的年均成長率。

黃金因稀缺、不可任意增發、全球通用且不依賴單一政府信用而具備避險屬性。戰爭、金融危機或通膨升高時，股票與貨幣可能貶值，但黃金因供給穩定被視為避險工具。

新加坡貴金屬保管設施創辦人格思恩（GregorGregersen）接受中央社訪問表示，高淨值客戶不僅關注資產保值，也關切國際市場與地緣政治的長期影響。他們相信將實體貴金屬存放於新加坡能降低風險，黃金作為「非政治化」資產，若存放在像新加坡這樣受到信任的國家，也可能成為備援全球的交易基礎。