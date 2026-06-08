川普再施壓聯準會降息 稱美國經濟佳不應被升息懲罰

美國上週公布強勁就業報告，推升市場升息預期。總統川普隨即施壓聯邦準備理事會（Fed）新任主席華許（KevinWarsh），在他首度主持利率決策會議之前要求降息。

金融時報（Financial Times）報導，川普在7日播出的專訪中表示，投資人預期聯準會將在年底前升息，但全國「不應因立即升息而受到懲罰」。

川普告訴國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目，「沒有理由要升息。我們之所以能發展，是因為表現良好且利率維持低檔。他們每次升息，就是想扼殺經濟成就。我不希望成功被扼殺。我們其實應該降息」。

華許預計於16日至17日首度主持聯邦公開市場委員會（FOMC）會議。

川普主張聯準會目前介於3.5%至3.75%的基準利率應大幅調降至1%或更低。他還多次批評前任主席鮑爾（Jay Powell）是「白癡」、「笨蛋」，並認為對方降息動作太慢。

本月5日，美國勞工統計局（BLS）公布5月非農就業報告，顯示勞動市場在動盪的2025年後趨於穩定，也進一步促使市場預期，聯準會可能為應對伊朗戰爭引發的通膨而宣布升息。

川普在節目中強調，「我們的表現很棒，但每當你表現良好，他們卻想升息，這樣很不公平。其實應該反過來」。

華許過去也曾表態傾向較低借貸成本。不過中東衝突爆發後推升通膨，導致部分FOMC成員開始討論升息的可能性。

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁兼FOMC成員漢麥克（Beth Hammack）5日表示，「若近期趨勢持續，可能很快就需要採取行動。」她認為最新就業報告顯示勞動市場已「大致達到平衡」，但「高通膨才是更大的隱憂」。

伊朗於戰事伊始關閉荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）以來，燃料價格上漲拖累美國經濟，4月通膨率升至3.8%，創3年新高。彭博（Economists）訪調經濟學家預期，隨著5月消費者物價指數（CPI）於10日公布，通膨可能進一步飆升至4.2%。

不過，川普也稱自己希望新任聯準會主席能獨立決策，「華許很好，我希望他按照自己的想法做決定。我不想對他有太大影響。但在我看來，當國家表現良好，就不該因立即升息而被懲罰，反而應該獲得鼓勵」。