快訊

彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

日職／孫易磊確定登上一軍 本周交流戰首次登板先發

一度雪崩2700點創史上盤中最重跌點！台股收盤挫低1,568點守住月線

聽新聞
0:00 / 0:00

川普再施壓聯準會降息 稱美國經濟佳不應被升息懲罰

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國上週公布強勁就業報告，推升市場升息預期。總統川普隨即施壓聯邦準備理事會（Fed）新任主席華許（KevinWarsh），在他首度主持利率決策會議之前要求降息

金融時報（Financial Times）報導，川普在7日播出的專訪中表示，投資人預期聯準會將在年底前升息，但全國「不應因立即升息而受到懲罰」。

川普告訴國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目，「沒有理由要升息。我們之所以能發展，是因為表現良好且利率維持低檔。他們每次升息，就是想扼殺經濟成就。我不希望成功被扼殺。我們其實應該降息」。

華許預計於16日至17日首度主持聯邦公開市場委員會（FOMC）會議。

川普主張聯準會目前介於3.5%至3.75%的基準利率應大幅調降至1%或更低。他還多次批評前任主席鮑爾（Jay Powell）是「白癡」、「笨蛋」，並認為對方降息動作太慢。

本月5日，美國勞工統計局（BLS）公布5月非農就業報告，顯示勞動市場在動盪的2025年後趨於穩定，也進一步促使市場預期，聯準會可能為應對伊朗戰爭引發的通膨而宣布升息。

川普在節目中強調，「我們的表現很棒，但每當你表現良好，他們卻想升息，這樣很不公平。其實應該反過來」。

華許過去也曾表態傾向較低借貸成本。不過中東衝突爆發後推升通膨，導致部分FOMC成員開始討論升息的可能性。

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁兼FOMC成員漢麥克（Beth Hammack）5日表示，「若近期趨勢持續，可能很快就需要採取行動。」她認為最新就業報告顯示勞動市場已「大致達到平衡」，但「高通膨才是更大的隱憂」。

伊朗於戰事伊始關閉荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）以來，燃料價格上漲拖累美國經濟，4月通膨率升至3.8%，創3年新高。彭博（Economists）訪調經濟學家預期，隨著5月消費者物價指數（CPI）於10日公布，通膨可能進一步飆升至4.2%。

不過，川普也稱自己希望新任聯準會主席能獨立決策，「華許很好，我希望他按照自己的想法做決定。我不想對他有太大影響。但在我看來，當國家表現良好，就不該因立即升息而被懲罰，反而應該獲得鼓勵」。

聯準會 降息 升息

延伸閱讀

川普說升息是不對的 華許本月首次決策會議面臨政治壓力

華許首場FOMC恐掀匯市震盪！網猜若升息「華爾街恐砸盤」：難對川普交代

美通膨看升 Fed鷹派抬頭

美債繼續跌 美元升至2個月高點 市場估Fed 12月升息機率大增

相關新聞

輝達攜手SK海力士開發新世代AI記憶體 NAVER要建輝達DSX平台AI工廠

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在到訪南韓期間促成多項與韓企的合作案，包括輝達與SK海力士同意合作設計未來世代的AI記憶體，這對SK海力士是一大勝利；南韓網路巨頭NAVER則同意興建以輝達技術架構為基礎的資料中心，藉此鞏固自家在南韓AI市場的主導地位。

AI 晶片龍頭漲勢太猛 反成亞洲市場選股困境

台積電（2330）、三星和SK海力士三家亞洲科技巨人合計占MSCI亞太（不含日本）指數近三分之一，集中度風險已超過許多主動式基金規定的上限。這些基金被迫出脫持股，也成了這波漲勢的副作用之一。

美債繼續跌 美元升至2個月高點 市場估Fed 12月升息機率大增

美元今天（8日）徘徊在近兩個月高點附近，部分亞幣走貶，美國公債則下跌，因美國上周強勁的就業報告使投資人進一步押注聯準會（Fed）今年將必須升息，而中東緊張局勢升高也加劇市場對通膨的擔憂。

「未來最佳公司」排行出爐！輝達奪冠、蘋果AI竟慘輸？前五大贏家曝光

華爾街日報首度推出「未來最佳公司」排名，輝達拿下第一，在AI重塑商業版圖之際，領先一票科技巨頭。

東京股市重挫 日經指數盤中一度暴跌逾3100點

受美國就業數據優於預期影響，東京股市今天大跌，盤中一度重挫超過3100點，跌至6萬3406點，創下史上第4大盤中跌點紀錄...

黃仁勳在首爾談科技股大跌：大家應該高興 因為現在能以折扣價買進

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，全球科技股大跌正是買進良機，因為人工智慧（AI）基礎建設才剛起步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。