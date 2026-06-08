伊朗戰爭推升通膨 預料歐洲央行本週升息一碼

伊朗戰爭造成能源價格飆漲，進而推升通膨，專家預期歐洲中央銀行（ECB）可能在本週升息一碼，這會是歐銀兩年半來的首次調升利率。

歐洲央行過去一段時間都維持借貸成本不變，主因歐元區物價漲幅大致在可控制範圍內。如今情勢不同，美國與以色列對伊朗發動戰爭，伊朗報復性封鎖荷莫茲海峽，導致全球能源價格大漲，進一步推升通膨。

歐元區21國的消費者物價指數（CPI），5月漲幅加速至3.2%，已高於歐洲央行的2%目標。

分析師預期，歐洲央行貨幣決策委員會在11日開會時，可能將基準存款利率調升0.25個百分點，由現行的2%升至2.25%。

荷蘭國際集團（ING）的布茲斯基（CarstenBrzeski）表示：「若本次歐洲央行會議決定不升息，那才讓人大感意外。」

包括美國聯邦準備理事會（Fed）與英格蘭銀行（Bank of England）等主要央行，至今維持利率不變，都還在評估朗戰爭所帶來的衝擊。

歐盟上個月將2026年歐元區經濟成長預測，從原先的1.2%大幅下修至0.9%。此外，歐元區今年第一季經濟由初估的成長0.1%，下修至萎縮0.2%。