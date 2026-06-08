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美債繼續跌 美元升至2個月高點 市場估Fed 12月升息機率大增

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國上周強勁的就業報告使投資人進一步押注聯準會（Fed）今年將必須升息。路透
美國上周強勁的就業報告使投資人進一步押注聯準會（Fed）今年將必須升息。路透

美元今天（8日）徘徊在近兩個月高點附近，部分亞幣走貶，美國公債則下跌，因美國上周強勁的就業報告使投資人進一步押注聯準會（Fed）今年將必須升息，而中東緊張局勢升高也加劇市場對通膨的擔憂。

在技股遭拋售、亞洲市場震盪之際，外匯市場波動相對有限。美元維持上周五在美國公布非農就業人數大增17.2萬人後的強勢漲幅。

美元兌日圓維持在160.33日圓，印尼盾匯率貶至歷史低點，報18,105盾；馬元重貶1%，匯率下探至五個月低點，澳幣和紐元貶至兩個月低點，分別報0.7016美元和0.5779美元。

歐元兌美元也貶至兩個月低點，報1.1507美元；英鎊則徘徊在三周低點1.33165美元附近。

美國公債殖利率在周一亞洲交易時段全線上升約2至5個基點，對聯準會政策預期最敏感的短天期債券殖利率漲幅最大，代表價格下跌。自今年3月低點以來，2年期與5年期美國公債殖利率已分別上升超過80個基點，目前報4.19%和4.31%；做為基準的10年期公債殖利率則上升超過60個基點，達4.568%。

凱投宏觀首席市場經濟分析師高特曼表示：「最新公布的美國非農就業報告描繪出一幅景象：儘管能源價格衝擊仍在持續，美國勞動市場卻正在增強。」

他說，「這樣的組合使得聯準會今年稍晚緊縮貨幣政策的可能性愈來愈高。我們現在預期，聯準會今年稍後實施兩次各1碼（25個基點）的升息，以因應能源供應衝擊以及美國勞動市場再度加速升溫」。

彭博策略師雷諾德表示：「除非周三公布的美國消費者物價指數（CPI）意外疲弱，否則目前約4.57%的10年期美債殖利率本周可能進一步攀升。」

此外，中東戰事引發的全球能源危機可能推升通膨，已使交易人士逐步增加對聯準會今年升息的押注。伊朗周日再對以色列發動數波飛彈攻擊，以色列周一對伊朗西部與中部的軍事目標發動打擊。

根據CME FedWatch工具，目前市場預估聯準會在12月升息的機率已超過70%，較一周前的45%大幅上升。

美債 Fed 公債

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