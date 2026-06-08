跨足太空產業 Prada為NASA太空人打造內層通風衣

義大利時尚品牌普拉達今天發表一款供美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人穿著的內層衣物，凸顯其積極進軍太空產業，力圖成為首家成功跨足該領域的大型奢侈品牌。

路透社報導，這款貼身內層衣物由普拉達（Prada）與總部位於美國休士頓（Houston）的私人太空基礎設施開發商公理太空公司（Axiom Space）共同研發，特色在於布料中織有通風管線。

Prada行銷總監貝特里（Lorenzo Bertelli）在紐約曼哈頓（Manhattan）旗艦店舉行的活動上表示：「我們擁有非常廣泛的能力與專業知識。」他身旁的人體模型正展示這款新的「液態冷卻與通風衣」。

Axiom Space執行長席爾坦（Jonathan Cirtain）也指出，開發太空探索產品所需的專業能力，「往往能從許多看似毫不相關的產業獲得靈感」。

Prada 2024年大張旗鼓地進軍太空服裝領域，當時推出的一款太空衣預計將用於2027年的「阿提米絲3號」（Artemis 3）繞地飛行任務，以及2028年的「阿提米絲4號」（Artemis 4）登月計畫。

長久以來，奢侈品牌經常從太空旅行汲取設計靈感。紐約大學史登商學院（Stern School of Business）行銷學教授兼精品品牌策略師塞達里（ThomaiSerdari）表示，在太空探索與太空旅遊產業蓬勃發展之際，Prada已「從靈感層面跨越到真正的合作夥伴關係」。

根據報導，從亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下太空公司藍源（Blue Origin）到馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）等，都積極發展鎖定富裕族群的太空旅遊市場。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）全球奢侈品主管索爾卡（Luca Solca）指出，重啟太空探索與人類重返月球「勢必吸引各界關注」，奢侈品牌必須維持話題性與市場能見度。

除了Prada，其他時尚服飾業者也紛紛搶搭太空熱潮。美國運動品牌Under Armour曾與太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）合作開發太空裝；哥倫美雅（Columbia Sportswear）則與新創公司直覺機器公司（Intuitive Machines）一同研究太空織物技術。

不過，目前仍不清楚其他精品巨頭是否會追隨Prada腳步。

塞達里說，路易威登（Louis Vuitton）、愛馬仕（Hermes）和香奈兒（Chanel）都對太空旅行領域感興趣，但可能尋求以不同方式切入市場。

她補充說：「你永遠不會看到奢侈品產業最頂尖的品牌相互模仿。」